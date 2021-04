Serán vacunados 240.000 gallegos la próxima semana y aumentan las ayudas a la hostelería

"Si el Instituto Social de la Marina (ISM) no cumple con sus obligaciones y no protege la salud de sus marineros gallegos que están faenando en cualquier parte de los océanos, el Sergas los quiere vacunar", dijo el titular de la Xunta a preguntas de la prensa . "Estamos buscando con las cofradías y los armadores el sistema logístico para vacunarles. Si el ISM no lo hace, nosotros vamos a idear un sistema para vacunar a los profesionales del mar que atraquen en Galicia, que sean gallegos o que tengan contacto con los puertos gallegos", zanjó