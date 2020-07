Sete anos á espera da “verdade e a xustiza” no accidente do Alvia 04155

“O 24 de xullo, todos nos lembramos do que facíamos no momento en que se produxo o accidente”, dixo onte Sánchez Bugallo en referencia ao accidente do Alvia en Angrois, hai hoxe sete anos, e non pode levar máis razón o alcalde de Santiago. Este acontecemento, producido na víspera do Día Nacional de Galicia de 2013, en Angrois, forma xa parte do imaxinario colectivo dos composteláns e dos galegos, como un dos episodios máis negros da derradeira década.

O tren Alvia 04155 que facía o traxecto Madrid-Ferrol descarrilou á altura de Angrois, na entrada de Compostela. Substiuíndo, ipso facto, o bulicio, a alegría e os lumes de artificio dunha das grandes noites da capital galega polo luto e a dor, non só das familias das vítimas, senón tamén dunha cidade e un país que se paralizou emocionalmente pola traxedia.

Foron segadas 80 vidas naquela curva e 144 persoas resultaron heridas, segundo o cómputo oficial, nun suceso cuxas causas aínda están por resolver e ante o cal ninguén tivo que afrontar responsabilidades penais, nin tan sequera políticas. Esta é a loita da Asociación Plataforma Víctimas Alvia 04155. Unha loita que emprenderon hai máis dun lustro e que se fará latente mañán nas rúas compostelanas, pois un ano máis, volverán homenaxear ás vítimas do incidente e a reivindicar “que se sepa a verdade e se faga xustiza” cunha mobilización que comezará na estación ferroviaria de Santiago.

Jesús Domínguez, voceiro da Plataforma, explica que a súa “loita é moi clara”, que se faga unha investigación técnica independente do accidente –algo que cren que non cumple a realizada pola Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF)–, avalados ademais pola reclamación que a UE fixo ao Executivo estatal sobre seguridade ferroviaria.

Unha reivindicación que comparte Sánchez Bugallo, quen denunciou que “probablemente nunca teñamos a verdade en termos absolutaos nin toda a xustiza e, dende logo, a reparación plena é imposible”, polo que considera o primeiro edil compostelán que as vítimas deben ter canto antes “unha verdade aceptada, unha xustiza razonable e unha reparación, que na medida do posible, trate de facer fronte aos danos daquel accidente”, reivindicou tras reunirse coa Plataforma.

Domínguez recalca que “non estamos pedindo a cabeza de ninguén”, aínda que neste senso se lamenta da lentitude da xustiza, xa que sete anos despois o caso do Alvia segue en fase de instrución e a apertura do xuízo oral non parece posible xa para este ano. Neste momento só están imputados nesta causa por homicidio imprudente o maquinista do tren, Francisco José Garzón, e o entonces director de Seguridade na Circulación de Adif, Andrés Cortabitarte.

A Audiencia Provincial da Coruña decidiu reabrir a instrución no pasado novembro tras os datos expostos pola Plataforma sobre un suposto borrado do rexistro de varias horas despois do accidente do tren. No marco deste proceso, foron chamados a declarar o pasado 10 de xullo catro traballadores de Talgo, entre eles un técnico que asegurara que a empresa borrou probas do accidente e que se ratificou nesta declaración. Agora está en mans do xuíz Andrés Lago decidir se amplía a instrución ou se o proceso segue o seu curso para abrir xuízo oral, un feito que todos os afectados estiman que non acontecerá.

NINGUNEO DO ESTADO. Non só foi a covid-19, que fixo a xustiza aínda máis lenta, senón que o Estado, pola súa banda, o que fixo é “dificultar” a investigación, segundo Domínguez, quen di que se senten ignorados polos sucesivos Gobernos e os partidos políticos.

“Ninguneáronnos todos os Gobernos”, reprocha, “nin no seu día Rajoy, nin Sánchez, e tampouco Ábalos nin Iglesias”, e utilizaron a “estratexia do silencio” para non responder “nin non, nin nada”.

Por iso, con motivo deste novo aniversario a Plataforma de vítimas reclamará de novo nas rúas unha “investigación independente xa!”.

Este ano con menos xente do que en ocasións anteriores por mor do contexto da covid. Non obstante, son conscientes de que nesta xornada é cando poden ocupar un espazo destacado nos titulares e despois volverán quedar relegados. Mais eles levan lembrando aquel fatídico 24 de xullo, sete anos todos e cada un dos días agardando nada “verdade e xustiza”.