Setecientos cincuenta mayores activan su vida en las Aulas Sénior de Ategal

Los orígenes de Ategal, (Asociación Cultural Gallega de Formación Permanente de personas adultas) se remontan al año 1978. Se decidió poner en marcha en la comunidad imitando el modelo que en Francia ya existía y sigue existiendo y que llaman Universidades de la Tercera Edad. De la mano de los Jesuítas se copió el modelo y empezó en Santiago de Compostela, como sede fundacional por el padre Francisco López, y en otras 22 ciudades españolas dando cursos de formación a personas de cincuenta o mas años, especialmente mujeres. “Podríamos pensar que dábamos mucho el tema de alfabetización pero revisando archivos empezamos a ver que había talleres de memoria, pintura o manualidades que siguen siendo de actualidad en estos momentos”, comenta Paula Sande, directora de Ategal.

En el año 1994 se creó la Asociación cultural gallega de formación permanente de adultos que lo que hizo fue darle peso jurídico a algo que ya existía para poder pasar como formación los contratos de profesorado, como ejemplo. Lo mismo sucedió en el resto de España. Como se trataba de aulas de Tercera Edad, sin formación reglada, la gente asistía a formarse en tres grandes ámbitos: salud, ocupacional y cultural. Con esa misma filosofía siguen en la actualidad y con la incorporación del apartado de ocio.

“En el apartado cultural se habla de historia del arte, literatura, idiomas y en la parte ocupacional tenemos un coro, hacemos manualidades, pintura al óleo, acuarela, todo lo que tiene que ver con algo más plástico y lúdico. En el ámbito de la salud se empezó con estimulación cognitiva e incluimos todo lo que tiene que ver con la tecnología. Apostamos por el ejercicio físico (taichí, pilates, yoga)...”, explica Sande. Por último en lo relacionado con el ocio y tiempo libre fomentan mucho las visitas culturales para aumentar al respecto el conocimiento cultural.

adaptarse a lo que piden los mayores La sede central de Ategal, entidad colaboradora de la Xunta de Galicia, está en Santiago aunque tiene presencia en todas las provincias. En concreto, tiene delegaciones en A Coruña, Ferrol, Padrón, Ourense, Villalba, Monterroso. Cuentan con una media de 1.400 socios, y 750 forman parte de las Aulas Sénior.

La directora aclara que cada mayor acude a lo que más le interesa, y en función de su tiempo y disponibilidad. Lo que hacen es adaptarse al perfil del alumnado, ofertar un poco lo que más se demanda y si una actividad no funciona la intentan cambiar por otra. “Si hay una alta demanda de mindfulness pues lo ponemos, o si detectamos que por ejemplo tras la pandemia lo que les apetece es juntarse, ir a tomar un café o pasear y menos actividades que impliquen estar sentados en el centro pues hacemos un esfuerzo por organizar mayor número de excursiones”, dice.

Desde el principio tuvieron muy presente la tecnología con cursos de informática, móviles e Internet. Tienen un programa pionero de estimulación cognitiva online, Neuromat, centrándose en personas que han tenido deterioro cognitivo a raíz de un accidente o daño cerebral. Lo utilizan como prevención. “En vez de estar en el sofá con el móvil te puedes conectar y haces una sesión de estimulación cognitiva, diseñada por psicólogos y adaptada a las necesidades de cada uno”, comenta.

Además, disponen de una plataforma de formación online que se aceleró a raíz de la pandemia y en la que dan clases en directo con un horario marcado. “Cuando hubo cierres se conectaban mucho desde casa o en la actualidad si por el motivo que sea no puede uno venir a clase tiene la opción de ver la clase que está grabada”, explica.

Todo esto está incluido dentro de las Aulas Sénior, que tratan de responder a las necesidades de personas mayores de 65 años activas, con ideas, experiencias, cultura y estilos de vida dinámicos y variados.

Acudir a un centro que te ayude a tener una rutina y crear un entorno positivo relacionándose con personas con intereses similares es el propósito que se pretende alcanzar.

apostar por entornos intergeneracionales. Paula Sande considera que la soledad de los mayores es una realidad. “El sistema de vida que llevamos no favorece a atajar esa realidad porque los que somos más jóvenes no estamos pensando en planificar nuestro futuro y no pensamos en los mayores. Los cuidados estaban ahí pero no se le daba la importancia que tenían hasta que ahora vino una pandemia y nos dimos cuenta de que a cualquier edad todos somos vulnerables y que vamos a necesitar ayuda”, considera. Apostar, además, por las actividades y entornos intergeneracionales sería un gran logro.