Sí es para ellas: conducir camiones, un gran nicho laboral para mujeres

En España hay 250.000 personas a los mandos de un camión, y apenas cinco mil son mujeres; en Galicia, donde hay treinta mil profesionales del sector, más de la décima parte, tocaríamos a algo más de medio millar. El caso es que el sector del transporte de mercancías por carretera, desconocido por el colectivo femenino en general, puede representar “un nicho laboral para las mujeres”.

Así lo revela el estudio As mulleres no sector do transporte de Mercadorías por estrada, realizado por la Asociación Empresarial de Transporte de Mercadorías por Estrada de Galicia (Apetamcor) y dirigido por la profesora de Economía Aplicada de la USC Pilar Freire Esparís, presentado en la sede compostelana de la asociación y contó con la participación de las conselleiras de Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, y la de Infrastruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez.

La secretaria general de Apetamcor, Mª Elisa Otero López, realizó una retrospectiva de la asociación en la que destacó el capital humano con el aumento de la presencia femenina, y la labor realizada por los transportistas durante la pandemia. Recordó los logros cosechados durante 34 años de actividad, como el cambio normativo conseguido en las Cortes Generales que se tradujo en descuentos del gasoil a los transportistas de toda España, al permitir la construcción de unidades de suministro propias como la de Vendas da Barreira, en el concello de Riós, pionera en el Estado.

Ethel Vázquez puso de relieve el “diálogo permanente y fluido que mantiene la Xunta con el sector”, como se acreditó durante el paro de la actividad del pasado marzo, “e iniciativas como la mesa general de diálogo impulsada con los transportistas”.

Lorenzana valoró la colaboración de la Xunta con el sector para “eliminar estereotipos, avanzar en las medidas de conciliación y apoyar el liderazgo de sus trabajadoras”. Destacó además el papel de Apetamcor en la inserción sociolaboral de mujeres víctimas de violencia de género, lo que, a juicio de la conselleira prueba “su compromiso e implicación en apoyo al colectivo femenino más vulnerable”

Las dos conselleiras destacaron “el papel cada vez más destacado de la mujer en el transporte, un sector esencial para el funcionamiento económico y social”.

En este sector tan masculinizado, la incorporación de las mujeres, aún escasa pero cada vez más notoria, “ha elevado la cualificación del sector” y el colectivo femenino se presenta ya como una pieza clave para su desarrollo, explicó Freire, pues su nivel de formación es muy superior, algo probado no solo en puestos de dirección en empresas o administración, también en el perfil de las conductoras.

La economista llamó la atención sobre las “mujeres vinculadas al sector que permanecen invisibilizadas y cuya contribución es muy importante”. Destacó a aquellas familiares de autónomos y empresarios que realizan tareas de gestión y que, incluso, “son las que capacitan a la empresa”. La directora del estudio concluyó que “las mujeres ocupadas perciben mayor discriminación que las familiares de transportistas”, en especial las conductoras: no tienen espacio para ellas en las áreas de descanso.