“Si la gente no va al bar ni pasea, tampoco compra”

- ¿Cómo están afectando las restricciones al comercio local?

Desde el punto de vista económico, las restricciones vienen a acabar de hundir y profundizar más en lo mal que estaba ya el comercio. Llevamos mucho tiempo con restricciones de alguna manera, por ejemplo, con confinamientos perimetrales, y que la gente no pueda moverse implica que tampoco compre.

- ¿Influye también el miedo a contagiarse en las propias tiendas?

Sí, claro, influye la cuestión psicológica del miedo. La gente puede tener miedo a ir a los comercios, aunque hay que destacar que todos hemos cumplido a rajatabla las normas sanitarias, porque somos los primeros interesados en ello.

- ¿Cuál era la situación para los comerciantes antes de la imposición de esta limitación horaria?

Hubo unas navidades malas, hicimos unas rebajas malas y las rentas, en general, fueron malas. Indicadores como el gasto efectuado con tarjeta bancaria muestran que sigue habiendo una ralentización del gasto en lo que va de enero. En ese sentido, estamos muy fastidiados.

- ¿Cómo pretenden hacer frente a esta dramática situación?

Mañana tendremos una reunión telemática entre la Federación Galega de Comercio y buena parte de los representantes del sector, contando con el apoyo del conselleiro de Economía, donde pondremos en común las peticiones que pretendemos hacer llegar al Gobierno central.

- ¿Cuáles son esas peticiones?

Pues hay cosas que no podemos aceptar. Por poner un ejemplo, la adecuación de nuestras plantillas una vez que acaben los ERTE es algo que no podemos asumir, no podemos mantener a todo nuestro personal durante seis meses cuando finalicen estas ayudas, porque si no hay ventas no puede mantenerse el empleo. Para evitar los despidos les pedimos subvenciones y ayudas, pero ayudas directas, no queremos más préstamos ni créditos, porque lo único que hacen es endeudarnos. Asimismo, a los ayuntamientos les pedimos la supresión de impuestos, de tasas, de ayudas para los alquileres...

- ¿El pequeño comercio ya se encontraba en crisis antes de la pandemia, por el incremento de grandes superficies?

Después de la crisis económica estábamos experimentando una ligera recuperación, muy poco a poco, pero no dio tiempo a la recuperación total, por así decirlo. Y también hay que destacar que esta pandemia hizo aflorar la sensibilidad del consumidor y del cliente hacia el pequeño comercio y hacia el comercio local. La gente está comprando en las tiendas tradicionales, pero gasta menos, porque económicamente tampoco sabe lo que va a suceder, si va a mantener su trabajo o si lo va a perder, entonces las ventas se retrasan y el ahorro familiar sube.

- ¿El cierre de la hostelería también os afecta de manera indirecta?

Sí, naturalmente. La sinergia que produce la hostelería hacia el comercio, y viceversa, influye mucho. No cabe duda de que cuando la gente sale a la calle, pasea y va al bar es cuando pasa por delante de un establecimiento y compra, por lo que se conoce como ‘compra impulsiva’. Así que, naturalmente que nos vemos afectados por el cierre de la hostelería. Además, si los hosteleres no ganan dinero, tampoco lo podrán gastar en el comercio.

- El comercio online se ha incrementado en los últimos meses. ¿Es esta una opción real de salida para los pequeños autónomos?

La venta online ya estaba ahí antes, pero desde que empezó la pandemia se reforzó muchísimo. Desde la Federación Galega llevamos muchos años trabajando para tratar de informatizar el comercio. Tenemos un portal, llamado comerciogalicia.es que está funcionando perfectamente. Las ventas a través del online se triplicaron en los últimos tiempos, incluso hay grandes cadenas que vendieron más en el último trimestre del año que en todo el año anterior. Eso ha llevado para quedarse, y no cabe duda de que si los comerciantes queremos subsistir, hay que subirse al carro de ese método de ventas, sin abandonar el comercio físico, sino unificando ambos.

- ¿Y no se saturará la web con tantas páginas de venta de productos similares?

Precisamente para evitar eso es necesario unificar las plataformas del pequeño comercio y no que cada lugar, cada ayuntamiento, tenga su propia plataforma, porque así lo único que hacemos es hacernos competencia entre nosotros mismos, sin poder conseguir precios competitivos.