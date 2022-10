Si la Xunta no responde a las solicitudes, el BNG llegará a los tribunales

Santiago. La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, denunció ayer el “trilerismo político” por no cumplir con la obligación legal de dar información a los parlamentarios que la solicitan a través del artículo 9 y no descarta acudir a la justicia si el Ejecutivo gallego no cambia su proceder.

En rueda de prensa, Pontón cargó contra la “política sistemática de ocultación de información” por parte del Gobierno autonómico, que no dió respuesta a más de 600 peticiones de documentación presentadas por el BNG en la actual legislatura. Alertó que son el 75% de las solicitudes registradas por los nacionalistas y que atañen a cuestiones tan relevantes como las operaciones con empresas como Pemex o Barreras.

Además, señaló que 343 de las peticiones de información llevan “más de un año” sin respuesta, lo que hace cuestionar “qué tiene que esconder la Xunta a la ciudadanía gallega”. “¿Para quién gobierna la Xunta y el señor Rueda si tiene tanto que esconder?”, cuestionó Pontón, que remarcó que de este modo, el Gobierno gallego muestra un “total desprecio por la principal institución de este país”.

Ante esta situación, la líder de la oposición exigió a la Xunta que “envíe de inmediato y sin más dilación” al Parlamento toda “la documentación que está pendiente” puesto que de lo contrario en el BNG “no descartamos ninguna acción”. “Incluso pueden ser las vías judiciales” porque tener la información que se requiere “es importante para que el Parlamento pueda funcionar”, aseguró. EFE