“Si no quieres tener a Hacienda en tu puerta, deberías facturar más que la media de tu sector”

Stan Lee popularizó la máxima de “un gran poder conlleva una gran responsabilidad”. No fue el primero en formularla, pero no por ello tiene menos razón. El caso es que tenemos la idea de que el poder exige un ejercicio responsable y ordenado sobre el administrado, estableciendo un sistema de garantías para que éste no se vea aplastado por todo el peso del poder estatal. Esto, que debería ser la norma en un estado de derecho, parece que a veces se le olvida al fisco.

Luis Rosón y José Luis Valcarce, especialistas en derecho tributario del despacho Rosón Abogados & Asesores Tributarios, nos resuelven algunas preguntas sobre el proceder de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) en los últimos meses.

¿Qué está haciendo exactamente la AEAT?

LR: La Agencia Tributaria ha tenido la idea de realizar una serie de campañas sectoriales (panaderías, talleres mecánicos, peluquerías, etc.) en las que pretende hacer tributar a empresas y autónomos en función de la media de rendimiento del sector correspondiente. Solicita información al contribuyente partiendo del único indicio de que un negocio está facturando por debajo de la media de su sector, lo que en sí mismo no es síntoma de nada, ya que evidentemente un gran número de empresas no llega a los beneficios promedio de su competencia. Siempre habrá quienes estén por encima y por debajo de la media.

¿Esto se adapta a las normas de funcionamiento y garantías que debe observar la Administración?

JLV: En primer lugar, ninguna norma obliga a tributar en función de la media del sector. Es más, solo en casos determinados en que deba recurrirse a la estimación indirecta podría acudirse a la media del sector.

En segundo lugar, tenemos constancia de que en ocasiones se solicita documentación a las empresas sin abrirse ningún procedimiento de comprobación gestora o inspectora, sino mediante un requerimiento de información. Para que un administrado tribute más de lo declarado, la Administración debe seguir un procedimiento legalmente ordenado. Es indispensable para preservar la seguridad jurídica que se tenga derecho a ser oído en audiencia, aportar pruebas e incluso plantear recursos.

Creemos que es más que dudoso que se pueda requerir información fuera de un procedimiento de comprobación, ya sea de gestión o de inspección, para después “invitar” al investigado a regularizar su situación. Si lo que se quiere es comprobar o investigar a un contribuyente, no caben atajos: hay que abrir un procedimiento con todas las garantías.

¿Han utilizado con anterioridad esta metodología?

JLV: No exactamente la misma, pero sí es verdad que Hacienda, movida por el afán de recaudar, puede llegar tener cierta creatividad a la hora de aplicar los procedimientos o utilizar los instrumentos legales de los que dispone, empleándolos de un modo inadecuado y para finalidades distintas de las previstas.

Esta “creatividad” en algunas ocasiones ha sido considerada contraria a Derecho por los Tribunales.

¿Por ejemplo?

LR: Pues durante años la Inspección empleó la comprobación censal (procedimiento para comprobar aspectos formales, más sencillo y con menos garantías que las inspecciones) para realizar comprobaciones sobre el fondo que no podían formar parte de ese tipo de procedimiento. Los Tribunales limitaron esta práctica declarando la nulidad de las sanciones impuestas con causa en comprobaciones censales. Como señaló el TSJ de Galicia en uno de los casos que dirigimos: “su imposición no puede apoyarse directamente en datos comprobados a través de un expediente de comprobación censal, que tiene otra finalidad”.

También hemos visto hace no mucho que el Tribunal Supremo ponía reparos a las llamadas inspecciones sorpresa, en las que la Inspección se inicia mediante personación sin aviso previo en el domicilio del administrado amparada en una autorización judicial. El Supremo indicó que debía estar plenamente justificado el recurso a una medida de tal calibre que puede afectar a la protección constitucional del domicilio y que debía producirse en el marco de un procedimiento ya iniciado.

La reacción del ejecutivo, a instancias de la AEAT, ha sido reformar la Ley General Tributaria para por un lado reflejar que la solicitud de autorización judicial esté justificada y motive la finalidad, necesidad y proporcionalidad (por lo que podemos sospechar que hasta ese momento estas solicitudes podían no cumplir con estos requisitos pese a afectar al domicilio constitucionalmente protegido), pero por otro lado amparar que la solicitud y autorización puedan producirse antes del inicio formal del procedimiento, práctica que el Supremo ponía en entredicho.

Esto obliga a seguir muy atentos en el uso que la AEAT haga de este mecanismo de personación sin aviso previo para ver que realmente se cumple con los requisitos que la Jurisprudencia ha exigido, que entendemos que no desaparecen por mucho que se reforme la Ley General Tributaria.

¿Qué puede hacer una persona afectada por estas prácticas?

LR: Frente a esta realidad debemos persistir en la reivindicación de los procedimientos legalmente establecidos para la protección de los derechos de los administrados. Contar con el asesoramiento de especialistas en la materia es muy recomendable en cualquier circunstancia en la que la Agencia Tributaria nos haga cualquier clase de solicitud para tener la seguridad de que no se vulnera ninguno de nuestros derechos.

Si no se respetan escrupulosamente los procedimientos debidos y la Administración pretende “innovar” o “explorar” nuevas fórmulas que no garantizan los derechos de los administrados, corremos el riesgo de acabar en una auténtica tiranía tributaria, guiada únicamente por el afán recaudatorio. La propia Administración tiene que comprender que no es deseable para el interés público que su actuación tenga que ser corregida por los Tribunales, aunque inevitablemente ha de recurrirse a ellos para salvaguardar los derechos de los ciudadanos.