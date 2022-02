“Si no se cumple el acuerdo, el parón será peor que en Navidad: el sector se siente engañado”

El sector del transporte continúa en tensión con el Gobierno. El decreto de medidas urgentes pactado en diciembre, y que sirvió para evitar la huelga patronal en vísperas de Navidad, debería aprobarse este mes, pero parece que llegará con retraso tras las presiones del sector de la distribución, que provocó unos cambios en la redacción del texto sobre el punto que tiene que ver con los cargadores, para que sigan ‘escabulléndose’ de tener que efectuar la carga y descarga de mercancías en vehículos de más de 3,5 toneladas.

“Tenemos miedo de que estén los cargadores por detrás haciendo presión con el Gobierno”, prevé José Javier Limia, presidente de Atraparve, que considera el punto de acuerdo sobre la carga y descarga algo fundamental, porque “está costando mucho conseguir conductores jóvenes y, si no le ofrecemos algo atractivo para que vengan al sector, evidentemente cada vez van a venir menos”. “No se le puede decir a un conductor que venga a trabajar y luego que llegue al sitio de descarga y tenga que hacer otras actividades”, asevera, añadiendo que “no es de recibo, porque las mercancías no son nuestras”.

Descargar no es un trabajo que deba hacer cualquiera, “se necesita formación”. En primer lugar, tal y como explica este camionero, “porque no eres un trabajador de la empresa y, por lo tanto, no deberías estar efectuando un trabajo que no te corresponde”; y, segundo, “porque si mientras efectuas la descarga tiras un palé, por ejemplo, de vino, eso vale su dinero, y repercutirá sobre ti, igual que si dañas a un tercero que pasaba por detrás y al que atropellaste sin querer”.

Y es que, tal y como asume José Manuel Rodríguez, presidente de Fegatrans, “muchos creen que no deberíamos tener demasiado problema en cargar y descargar, y no se dan cuenta de que es un gran problema, porque ese momento que paso descargando podría estar empleándolo en descansar o comer, y no en estar moviendo la mercancía”.

En la misma línea que expone José Javier Limia, cree que “el día en que tengamos un accidente con una carretilla, ¿qué pasará? ¿Dónde va a aparecer ese señor?”, se pregunta. Y la respuesta es aterradora: “Si está muerto, probablemente aparezca del otro lado de la valla, para decir que no fue un accidente dentro; y, si está consciente, más vale que no se deje mover del sitio hasta que aparezca quien tenga que aparecer”. “Ese es uno de los riesgos”, asegura, porque “a ver quién es el culpable, a ver si te lo meten como accidente laboral o te dicen que no debías estar allí haciendo ese trabajo, porque no eres asegurado de ninguna descargadora”.

Además, expone que en caso de dañar la carga, “lo normal es que te digan que el palé en cuestión no sirve, que lo lleves de vuelta o que tires con él, y si la empresa cargadora te cobra el palé, tú no tienes más remedio que dar parte al seguro de responsabilidad civil que todos tenemos”, y eso teniendo siempre presente que “no es mi problema, mi problema solo es abrir el camión y entregar la mercancía, respondiendo solo por aquello que pudiera haberse dañado durante el viaje”.

Y no entiende que ahora las cargadoras estén poniendo problemas por tener que formar a profesionales en la descarga, porque es algo que ya tenían que haber hecho mucho antes, como hacen algunos grupos de Galicia, “que pueden tomarse como un verdadero ejemplo”. Y pone el caso de plataformas grandes como Gadisa o Froiz, “que se preocuparon por nosotros durante toda la pandemia, como un modelo a seguir para todas las demás”.

Relata que, “cuando fue lo fuerte de la pandemia, se preocupaban de que no entraras adentro de los almacenes, dejando el albarán fuera, y te seguían y te siguen aún ahora descargando la mercancía, no tengo que entrar adentro a nada”. Además, “puso los baños fuera”. Mientras el Grupo Froiz incluso “tenían el detalle de, cuando llegabas allí, darte unas magdalenas y un zumo en una bolsa”. “Sentías que reconocían tu trabajo”, indica.

Y también reclama que la situación de las descargas sea igual para todos, porque “la gente que no nos descarga y nos hace descargar a nosotros supone una competencia para ellos”, porque “ellos sí contrataron a gente de carretillera”, incurriendo en gastos.

“EL ARGUMENTO DE LAS CARGADORAS ES QUE SE AHORRAN 2.000 MILLONES DE EUROS AL AÑO”. Por todo ello, en caso de que no se cumpla aunque solo sea ese punto, “iremos a la huelga igual”. “La gente está rebotada”, asegura José Javier, que cree que “están las cargadoras ejerciendo presión por detrás, porque no tiene ningún fundamento lo que quieren hacer con nosotros”. “Tenemos un montón de argumentos para decirles por qué no hacerlo, y ellos únicamente se basan en que se ahorran 2.000 millones de euros al año, pues mira qué bonito, a costa nuestra”, sentencia.

Lo que tienen seguro desde el sector es que algo raro está pasando, porque “dijeron que a finales de este mes tendrían hecho el decreto, y esto es un decreto, que se hace en quince días, así que ya debería haber salido si no hubiese alguien ahí sujetándolos”. Y ya no se trata de conseguir mejores o peores condiciones, sino de que “nos sentimos doblemente traicionados”, por lo que “la huelga será peor que en diciembre”, cuando al menos se había avisado con antelación para que las tiendas se abastecieran.

Rodríguez, de Fegatrans, plantea que “si se sigue alargando la publicación del decreto, volveremos a empezar sobre lo que en su momento se paralizó”, y es que “esto no debería tardar tanto tiempo”, lo que a su modo de ver sucede “en que alguien con más poder con nosotros está por detrás tratando de paralizar los acuerdos”, coincide con Limia.