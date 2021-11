Siete de cada diez ‘baby boomers’ gallegos creen que su generación afronta una peor jubilación

Los ‘baby boomers’ temen que pertenecer a la generación nacida entre 1957 y 1977 les pueda perjudicar en el momento de la jubilación. Así se desprende de la última encuesta sobre pensiones y hábitos de ahorro elaborada por el Instituto BBVA de Pensiones. En Galicia, como en el conjunto de la población nacional, siete de cada diez ‘baby boomers’ consideran que la vida de los jubilados de su propia generación será peor que la de los actuales jubilados. La mayoría piensa que tendrá jubilarse más tarde y que tendrá menor pensión.

La del ‘baby boom’ es una generación muy numerosa, que comprende a los españoles que hoy tienen entre 44 y 64 años. La progresiva entrada en la jubilación de esta generación supone un reto para la sostenibilidad del sistema de pensiones, no solo porque constituye un grupo de población muy voluminoso (13,3 millones de españoles y 1,4 de extranjeros) y en la que la proporción de mujeres que trabajan remuneradamente es mayor que en ningún otro periodo de la historia del que se tenga registro, sino también porque sus miembros han tenido, en términos generales, carreras laborales largas con sueldos relativamente elevados. Y eso conlleva pensiones más altas, que tendrán que financiarse con las cotizaciones de generaciones mucho menos numerosas.

La X Encuesta del Instituto BBVA de Pensiones se ha centrado en las perspectivas de jubilación de la generación del ‘baby boom’, los nacidos entre 1957 y 1977, periodo durante el cual la media anual de nacimientos alcanzó los 668.000 (téngase en cuenta que, en el quinquenio previo a la pandemia [2015-2019], la media anual de nacimientos se situó en 391.000. De las 3.391 entrevistas online efectuadas en septiembre y octubre de 2021, 287 corresponden a ‘baby boomers’ residentes en Galicia.

El concepto de ‘baby boomer’ no está muy extendido entre la población entrevistada: el 57% de los encuestados en Galicia no ha oído hablar de los ‘baby boomers’, y de los que dicen haber escuchado esta expresión, el 54% no se considera como tal. No obstante, uno de cada dos entrevistados (51%) cree que haber nacido durante esos años le penalizará de cara a la jubilación. Los ‘baby boomers’ anticipan un empeoramiento de su jubilación respecto a la de quienes hoy ya la disfrutan. En efecto, prevén que su generación va a sufrir perjuicios en la jubilación, trabajando durante más años y asumiendo reducciones en la pensión.

En concreto, ocho de cada diez entrevistados gallegos activos (es decir, que trabajan o están desempleados) piensan que van a tardar más años en jubilarse (73%), y una proporción muy similar (70%) cree que va a cobrar pensiones más bajas. Nadie teme no percibir pensión alguna, pero al menos uno de cada dos (55%) alberga dudas respecto a sí cobrará la prestación vitaliciamente (es decir, desde el momento de la jubilación hasta el final de sus días). A no pocos de los entrevistados (activos) les caben incluso dudas respecto a la estabilidad de su propio empleo: si bien un 55% cree que mantendrá su actual empleo hasta la jubilación, casi la mitad piensa que no lo mantendrá (21%) o contesta que “no lo sabe” (25%).

Pese a todo ello, como generación, los ‘baby boomers’ gallegos se consideran beneficiarios y transmisores del progreso social: el 76% piensa que su vida hasta ahora ha sido mejor que la de sus padres, y una proporción similar (74%) de los que tienen hijos opinan que, hasta el momento, sus hijos han podido disfrutar de una vida mejor que la que ellos mismos tuvieron cuando contaban la misma edad. No obstante, un 69% considera que la jubilación de su propia generación será peor, comparada “con la vida de los actuales jubilados”.

Si bien los entrevistados gallegos (activos) se muestran mayoritariamente preocupados por su jubilación (a siete de cada diez les preocupa “mucho” [24%] o “bastante” [45%]), a muy pocos les gustaría trabajar más allá de la edad de jubilación (el 79% expresa disconformidad con esa posibilidad). Es más, el 42% de los entrevistados se manifiesta muy de acuerdo con la posibilidad de “jubilarse tan pronto tenga asegurada una pensión de jubilación que le permita cubrir sus gastos básicos” (unidos a los que se manifiestan “bastante de acuerdo” con esta afirmación representan el 76% de todos los entrevistados en Galicia).

Ante la pregunta sobre la edad a la que les gustaría jubilarse “siendo realista”, una cuarta parte (24%) responde no haberlo pensado, mientras que el grueso de los entrevistados (64%) indica edades por debajo de la actual edad de jubilación ordinaria (66 años). De hecho, la media de las edades que los entrevistados gallegos indican como preferidas se sitúa en los 63,5 años. Cuando a los que no creen que puedan jubilarse a la edad que desearían (60%) se les pregunta si estarían dispuestos a trabajar por encima de la edad ordinaria de jubilación si la Seguridad Social les pagara, por cada año añadido, un cheque de aproximadamente un tercio de su salario anual, un 39% rechaza semejante opción y un 27% adicional se inclina por la respuesta “no sabe”, mientras que uno de cada tres se declara favorable (34%).

En cuanto a lo que cobrarán al jubilarse, el desconocimiento es generalizado. Seis de cada diez entrevistados (activos) creen que alcanzarán los años de cotización necesarios para percibir una pensión completa (52%) o declaran haberlos alcanzado ya (9%), mientras que un 27% no confía en alcanzarlos (el 11% no lo sabe). Pero hasta tres cuartas partes de los entrevistados gallegos (75%) carecen de una idea aproximada de cuál será el importe de su pensión. Y, de entre quienes dicen tenerla (25%), casi una cuarta parte (23%) no sabe indicar un porcentaje aproximado de lo que supondrá su futura pensión respecto al actual salario.

En todo caso, la gran mayoría de ‘baby boomers’ (activos) gallegos cree que cobrarán menos de lo que han cotizado durante su vida laboral: así opinan más de la mitad de los entrevistados (55%). La encuesta muestra, una vez más, que entre la población prevalece la idea (equivocada) de que los jubilados españoles cobran menos de lo que aportaron a la Seguridad Social: solo un 15% de los encuestados en Galicia piensa (correctamente) que, en general, los pensionistas actuales cobran más que lo que (sus empleadores y ellos mismos) cotizaron a la Seguridad Social cuando trabajaban, mientras que el 40% opina que cobran menos (y un 37% responde que lo desconoce).

Este dato permite suponer que los ‘baby boomers’ respaldarían una pensión que “devolviera” lo cotizado a la Seguridad Social durante toda la vida laboral. De hecho, cobrar en función de lo aportado es una idea que goza de amplio apoyo, siempre que se garantice un umbral mínimo: un 66% piensa que debería haber una pensión mínima, “pero después que cada persona cobre en función de lo cotizado a la Seguridad Social”, mientras que casi uno de cada cinco opina que “cada pensionista debería recibir una pensión de la Seguridad Social estrictamente en función de lo que ha aportado” (19%).

Como otras generaciones previas, el grueso de la del ‘baby boom’ también contará mayoritariamente con la pensión pública como único ingreso durante la jubilación. Así lo declara el 65% de los entrevistados (activos) en Galicia, mientras que un 18% afirma que contará con algún ingreso adicional. De estos últimos, la mayor parte (64%) indica que esos ingresos procederán de un plan de pensiones o de jubilación individual. Una cuarta parte afirma que provendrán de rentas de inmuebles diferentes a aquel en el que residen (25%), y un 14%, de fondos de inversión. Algunos menos mencionan depósitos (13%) o planes de empresa (12%).

SIN AHORROS PARA LA JUBILACIÓN. El 61% de los ‘baby boomers’ gallegos afirma carecer de ahorros para su jubilación, mientras un 36% sí los tiene, pero ignora si serán suficientes para cubrir las necesidades que les puedan surgir durante ese periodo (solo el 3% considera que el volumen de sus ahorros para la jubilación le permitirá cubrir esas necesidades). En cuanto a los vehículos de ahorro, el 9% de los entrevistados en Galicia cuenta con un plan de pensiones individual (suscrito en todos los casos antes de los 50 años) y el 2%, con un plan de pensiones de empresa. Entre los que tienen un plan individual, en torno a seis de cada diez (58%) aportaban anualmente menos de 2.000 euros antes de que en 2021 se redujera el importe de las aportaciones a los planes de pensiones individuales. Ahora bien, más de la mitad califican la cantidad que se puede aportar en 2021 (2.000 euros) como muy escasa (15%) o “escasa (37%). En cambio, a la totalidad de entrevistados con planes de pensiones de empresa (69%) les parece “adecuada” la cantidad que las empresas pueden aportar para sus trabajadores (hasta 10.000 euros al año).

Una mayoría muy amplia de entrevistados en Galicia (90%) considera necesario garantizar el poder adquisitivo de las pensiones, tal como prevé el proyecto de ley de reforma de las pensiones del Gobierno. Sin embargo, un 44% afirma no estar dispuesto a pagar más impuestos para hacer efectiva esa garantía. Y, preguntados por las partidas de gasto de las que recortarían, si ello fuera necesario para mantener el poder adquisitivo de las pensiones, el 78% responde que no reduciría el gasto de ninguna partida social o de protección medioambiental, si bien un 11% aceptaría recortes en protección al medio ambiente, y un 9% en prestaciones a los desempleados.