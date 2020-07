Siguen con los estudios de contactos tras cuatro positivos en Betanzos

Santiago. El departamento de Saúde Pública de la Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia, a través del sistema de vigilancia epidemiológica, sigue con los estudios de contactos tras detectarse cuatro positivos de una familia en Betanzos (A Coruña), así como con otros de dos personas que llegaron en medios de transporte público a Vigo.

Así lo manifestó, a preguntas de los medios, el conselleiro de Sanidade, Jesús Váz-quez Almuiña, en relación a casos de personas llegadas de fuera de la comunidad. “Lo fundamental es cogerlos rápidamente”, subrayó para indicar que “la incidencia mayor suele ser por casos importados”. “Mientras no tengamos vacuna vamos a tener casos que pueden asociarse y formar brotes”, aseguró Almuiña, quien incidió en que “lo fundamental es cogerlos rápidamente”.

Por ello, resaltó que resulta “muy importante” que “cualquiera que llegue a Galicia” desde otra comunidad o país, que se ponga en contacto con el Sergas a través del teléfono 881 00 20 21 si no tiene un médico de cabecera, “tenga síntomas o no” de covid-19. “Lo fundamental es que no hay un caso o otro, sino que no sumen”, destacó.

En el ejmplo concreto de Betanzos, el titular de Sanidade explicó que “hay cuatro casos familiares y otros dos que no son de ese vínculo”, por lo que, puntualizó, “se hace el estudio de contactos como siempre”.

doce personas están en cuarentena tras el positivo de un pasajero de un vuelo procedente de Madrid que aterrizó en Vigo el pasado fin de semana.

Fuentes del Servicio Gallego de Salud confirmaron que el seguimiento de esta persona contagiada se realiza desde el área sanitaria de A Coruña y que se identificó a quienes tuvieron un contacto más estrecho en el citado vuelo.

A estos se les realizará durante los próximos días un seguimiento con llamadas telefónicas diarias para preguntarles por si presentan sintomatología y demás aspectos sobre su estado de salud.

Por otra parte, dieciséis pasajeros de un tren procedente de Barcelona que llegaron a Vigo este fin de semana permanecen en aislamiento domiciliario después de que una mujer que viajaba a bordo haya dado positivo por coronavirus. redacción