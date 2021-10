Silva, en el núcleo que impulsa el Foro Local Urbano

SEVILLA. El municipalismo dio un paso adelante en Sevilla con la creación del Foro Local para la Agenda Urbana Española, órgano de colaboración en el que participan 48 entidades de la Administración local de las que ocho son diputaciones. Carmela Silva fue la única presidenta de una diputación gallega asistente, representando así a las corporaciones provinciales, junto con los titulares de Barcelona, Badajoz, Girona y Granada, entre otras. La reunión estuvo dirigida por el presidente de la Federación Española de Municipios y provincias, Abel Caballero, y la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez. El mundo local no sólo exige con el nacimiento de este foro un papel protagonista en la gestión de los fondos Next Generation, sino también profundos cambios legislativos en materia de financiación y capacidad para sacar sus proyectos transformadores adelante. Carmela Silva expresó su apoyo al proyecto de ley de vivienda y se alienó con las voces que reclaman una reforma de la Ley de Base de Régimen Local para dar pie a una nueva manera de entender el municipalismo, dotado de competencias, pero también de recursos económicos para atenderlos. Silva secundó también las propuestas para modificar la legislación estatal sobre Suelo para evitar el anacronismo de que los planes generales de urbanismo queden anulados por meros defectos formales, como la falta de un informe o su insuficiente justificación, como sucedió en demasiadas ocasiones a lo largo de los últimos años. La presidente exige que esos defectos cuando no sea determinantes, puedan ser subsanados para que los concellos no tengan que empezar de cero. ecg