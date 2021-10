Sin salida en Alu Ibérica y Alcoa con el actual marco para la luz

Ni Alú Ibérica ni Alcoa tienen “posibilidad” de futuro si no se fija un “precio estable y competitivo” de la electricidad. Así de tajante se mostró el vicepresidente segundo y conselleiro de Economía, Francisco Conde, en una comparecencia en el Parlamento autonómico.

“Sin un precio estable, no hay ningún tipo de posibilidad, no se confundan”, afirmó al diputado del BNG Ramón Fernández en una pregunta en el Parlamento en la que el nacionalista exigió a la Xunta que hiciese uso de sus competencias en materia industrial. Frente a ello, Conde reiteró que el problema de Galicia no es industrial y está causado por la “transición energética injusta y desordenada que está llevando el Gobierno central”.

En este sentido, reiteró que la falta de un precio estable y competitivo está afectando al tejido empresarial ya que, por ejemplo, dijo que la industria electrointensiva tendrá que pagar 1.500 millones de euros más este año por la electricidad que las competidoras europeas. Por ello, a su juicio, no habrá solución para las plantas de Alu Ibérica en A Coruña y Avilés, ni para Alcoa San Cibrao, mientras el Gobierno no establezca medidas estructurales que reformen el sistema eléctrico.

Ha recordado en este sentido que Galicia ya propuso actuaciones como elevar hasta 450 millones de euros las ayudas compensatorias por costes de emisiones indirectas de CO2, activar el Fondo Español de Reserva para Garantías de Entidades Electrointensivas, convocar las subastas de electricidad de energía renovable para la adquisición por parte de los consumidores electrointensivos, o establecer mecanismos sustitutivos de la interrumpibilidad.

Estas opciones no son suficientes para el Bloque, por lo que el diputado del BNG ha exigido “un compromiso real” para que desde la Xunta se diseñe un plan industrial “con plazos” que impida el cierre de las fábricas.

Crisis mariñana. Además de la amenaza de una Alcoa San Cibrao en huelga, desde A Mariña el comité de empresa de la fábrica de Vestas en Viveiro afirmó que la multinacional danesa “ni colabora ni lo va a hacer” para buscar una solución industrial que permita el mantenimiento del empleo en la factoría vivarianse, porque su intención es agotar “las reuniones necesarias para justificar el período de consultas y ejecutar el ERE sin mayor problema”.

Así se expresaron mediante un comunicado al terminar la quinta reunión del periodo de consultas del ERE que la multinacional pretende aplicar en la fábrica de aerogeneradores de Viveiro, después de anunciar su cierre para finales de este año.

El comité precisó que ese período de consultas fue ampliado por parte de la empresa hasta el 5 de noviembre, pero sostiene que la intención de la compañía es “cubrir el check list para dejar de fabricar en Viveiro”.

En la reunión de este miércoles, los representantes de Vestas y del comité terminaron sin acuerdo en lo relativo a la posibilidad de ampliar el período de consultas hasta final de año, para contar con un “período de tiempo más realista” de cara a “atraer a un inversor real” dispuesto a desarrollar un proyecto industrial en Viveiro.

El comité emplazó a Vestas a reunirse el próximo 4 de noviembre, además de aclarar que su objetivo sigue siendo el mismo, básicamente lograr el mantenimiento de todos los puestos de trabajo. A su juicio, “las propuestas” de Vestas para recolocar a la plantilla “son tramposas”. “No tenemos más que mirar lo que les sucedió a nuestros antiguos compañeros de León: de casi cuatrocientos empleados en plantilla, finalmente apenas cuatro fueron recolocaciones reales”.