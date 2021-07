‘Sincomisiones.org’, el portal más honesto del mercado

A la mala situación económica que ya tenían muchas personas, la pandemia de la covid-19 no ha hecho más que agravar su estado financiero. Ante la necesidad de pedir créditos, este momento está siendo aprovechado, de manera ilegal, por ciertos prestamistas para exigir unas condiciones muy nocivas. “Si tuviésemos una información financiera fuerte y supiésemos lo que están haciendo otros con nuestro dinero, otro gallo cantaría”, indica Gabriel.

Por ello, desde sincomisiones.org, intentan acercar el conocimiento financiero al máximo para que “sepas que si pides un crédito tienes derechos y que no es legal que te acosen”. En este sentido, explican, “que tú firmes unos intereses, no exime al prestamista de la responsabilidad de caer en un delito como la usura y ahí el Tribunal Supremo ha sido muy claro, todo lo que pase del 20 % TAE se devuelve todo”.

A través de este trabajo, van sacando cada vez a más gente, pero, señalan, no es toda la que les gustaría. “Hablamos de personas con tarjetas revolving que llevan diez o quince años pagando un 28 % TAE, que es una animalada; y el usuario se siente en una espiral de deudas de la que no puede salir, en una bola de nieve en la que pagan y pagan, pero la deuda no baja. Es algo muy típico, porque lo primero que empiezas pagando son los intereses. Por ello, hay que reclamarlo porque no se pueden pagar esas cantidades”, destaca.

Para ayudarles en estos momentos complicado, el servicio que ofrecen es a éxito, por lo que sólo cobran si la reclamación se gana. “Primero llamamos, estudiamos todo el caso y vemos si es viable o no. Principalmente, todo aquello que supere el 20 % TAE es susceptible de ser reclamado, siendo prácticamente imposible que una sentencia así se pierda. Además, a nosotros el usuario nos da toda la información que puede aportar y se puede olvidar del trámite porque ya nos encargamos nosotros de todo”, concluyen.