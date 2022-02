Sitúan a Feijóo como la alternativa para liderar al PP si ‘salta’ Casado

El PP busca una salida a la guerra abierta entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso que evite la catástrofe en la formación, y todas las miradas se centran en Alberto Núñez Feijóo, que emerge como pilar del partido ante el caos.

El presidente de la Xunta pidió el viernes que Pablo Casado, como líder del partido, se sentase solo, sin intermediarios, con Ayuso para arreglar el error “propio” del PP. Pidió “cintura” para parar la “hemorragia” en “días”, no meses, y antes de que se produzca el congreso nacional de julio, donde se especula que podrían ser varios los liderazgos en liza. “Espero que no necesitemos llegar a un congreso para solucionar un problema”, sostuvo Feijóo

Cuando Feijóo habla, en el PP todos escuchan. Y este mismo viernes, Pablo Casado ya cumplió a rajatabla la petición del presidente de los gallegos y convocó a Isabel Díaz Ayuso para limar asperezas que el líder gallego circunscribió la crisis a un problema interno, creado entre los “dos círculos” de los dos dirigentes. O lo que es lo mismo, aunque no los nombrase: el secretario general del PP, Teodoro García Egea, mano derecha de Casado, y Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta madrileña. Y de fondo, la pugna por el control del Partido Popular en Madrid.

El sábado los principales periódicos de Madrid no dudaron a situar al presidente gallego como la tercera vía para aliviar la sangría del PP y reunificar el centroderecha. Fue Feijóo quien acaparó los titulares relegando a un segundo plano incluso a los dos protagonistas del enfrentamiento. En medio del caos “todas las miradas se han vuelto hacia Alberto Núñez Feijóo. Y es anatural que así sea. El presidente de la Xuntareúne el inigualable capital político de cuatro mayorías absolutas consecutivas, loghradas en tiempos de fragmentación partidista”, se podía leer en el editorial de El Mundo donde se añadía que “su voz se escucha en el partido como la expresión de un liderazgo natural, sostenido tanto por los votos como por la experiencia de gobierno”.

No le fue a la zaga El País que lo califica como “la figura con más auctoritas del PP“ o el “barón con mayor ascendencia en el partido” señalando que se le ve “como el potencial relevo de Casado” y destacando que “el presidente de Galicia, al que todos miran en caso de que la crisis termine llevándose por delante a Pablo Casado, marcó el terreno de juego al líder”.

NADA SE MUEVE EN NUESTRA COMUNIDAD. En Galicia mientras tanto hay una cierta calma y nadie en el PPdeG, este sábado quiso pronunciarse ni sobre cualquier otra solución para el partido tras la guerra abierta entre Casado y Ayuso, “todo pasa por lo dicho por su líder Alberto Núñez Feijóo”, según unas fuentes; ni sobre la posibilidad de que el presidente gallego se convierta en la tercera vía como solución del conflicto: “eso no toca”, añadieron desde el entorno del presidente gallego afirmando que “ahora está más pendiente de la repatriación de los supervivientes y los cuerpos sin vida recuperados del Pitanxo que de este tema”.

Reconocen que es innegable que su nombre suena en Madrid pero insisten con el mantra habitual “su futuro está en Galicia y él no se cansa en repetirlo” aunque no son pocos los que piensan que puede ser el momento para dar el salto: el resto de los barones lo consideran un referente y la propia Díaz Ayuso confesó que no desdeña la posibilidad de ampliar su aprendizaje otra legislatura en la comunidad de Madrid.

Lo que dicta la experiencia es que Alberto Núñez Feijóo es dueño de sus tiempos y así lo demostró en todas las ocasiones en las que su nombró sonó para liderar el PP en Madrid y que no dará el paso si tiene dudas de que pueda estrellarse. En Galicia está muy cómodo y sabe que la política nacional tiene unos resortes que él no controla. Además aún está pendiente el tema de su sucesión.

