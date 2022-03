“SloMo”, protagonista en la campaña del 8-M del BNG

Santiago. E BNG presentó este viernes la campaña del 8M contra la “cousificación e sexualización das mulleres” utilizando como ejemplo la canción “SloMo” de Chanel que representará a España en Eurovisión tras vencer con polémica a Rigoberta Bandini y a Tanxugueiras en el Benidorm Fest.

“As mulleres facemos sentir o bun bun dos nosos tambores, estamos ready para mudar as cousas e somos as que temos máis problemas monetaris” son algunas de las frases que el BNG pide cambiar por las de la canción.

“Hai que desenmascarar o machismo coas ferramentas do feminismo. Non somos cousas”, dixo a líder nacionalista, que recordou que as mulleres sofren “máis pobreza, máis paro, salarios mái baixos e más violencia”. Así, Pontón lamentó que a la sociedad le cuesta “avanzar”, por lo que este 8M quieren abrir un debate con la campaña.

Por este motivo, la líder del BNG considera que es más importante que nunca volver a salir a las calles y “estar xuntas como mulleres para dar impulso ás medidas que necesitamos”. Asimismo, “fronte a todas estas formas de discriminación”, desde el BNG pidieron usar “a forza do feminismo e das mulleres” para seguir avanzando. ecg.