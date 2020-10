Sobrecarga laboral dentro del servicio de Atención Primaria gallego “al borde del colapso”

Los presidentes de la Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria (Agamfec) y de la Asociación Galega de Enfermería Familiar e Comunitaria (Agefec), que representan dos de los principales colectivos que prestan sus servicios profesionales como sanitarios en Atención Primaria, denuncian estar “sobrepasados” mientras la segunda oleada del coronavirus golpea Galicia. La escasez en los recursos, fundamentalmente humanos, evidencia que “si las cosas no cambian, el sistema acabará colapsando”.

La situación que experimenta Atención Primaria en los distintos centros que alberga nuestro territorio es, cuanto menos, caótica. Así lo definen algunos de sus trabajadores, resaltando distintas necesidades que, tanto a corto como a largo plazo deberían subsanarse, con el objetivo de garantizar su continuidad y asegurar siempre la mejor atención para los pacientes.

Para Susana Aldecoa, presidenta de la Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria, el conflicto que actualmente presenta esta parte elemental del sistema sanitario se debe a “un problema presupuestario evidente y más que estudiado”, que ha desembocado en “una carencia grave de personal”.

El día a día de esta profesional se resume en un continuo bucle laboral. Además de haber perdido buena parte de sus reuniones grupales y científicas, que solían celebrarse a primera o última hora de la mañana, la atención domiciliaria la están llevando a cabo normalmente fuera de su horario laboral.

Ahora todo es ajetreo, tensión y agotamiento. “La demanda nos ha comido todo, ahora llegamos y nos sentamos a trabajar hasta que vienen nuestros compañeros de tarde y tenemos que buscarnos la vida para ver desde donde podemos seguir”, señala Susana Aldecoa, explicando que “es una presión terrible con una sensación de no completar bien los trabajos y no dedicarle el tiempo que igual necesita”.

Todo ello, pese al refuerzo establecido por la Consellería de Sanidade mediante el Plan Galego de Atención Primaria 2019-2021, que contempla un incremento del personal sanitario desde el año pasado. Precisamente durante ese periodo se crearon 52 nuevas plazas: 12 de Medicina Familiar, 25 de Enfermería, ocho de Fisioterapia y siete de Médico Interno Residente (MIR) Familia.

Para este ciclo, el aumento duplicaría el número de profesionales en este ámbito, originándose 118 puestos. Asimismo, en 2021 continuaría esta subida con 161 empleos más, la cantidad más significativa de este proyecto (cuyo coste supera los 14 millones de euros), pretendiendo así dotar de más recursos humanos a esta especialidad médica.

“Hubo algún minimísimo incremento de plazas que queda lejísimos de las necesidades y además eso fue antes de que sucediera la crisis, ahora hay más necesidades todavía por el covid”, argumenta en este sentido la presidenta de Agamfec, señalando que “si se compara el número de plazas nuevas con las jubilaciones que ha habido es ridículo, sobretodo cuando actualmente hay retiros no cubiertos”.

Asimismo, esta profesional, que ejerce como médico de familia en el centro de salud de Beiramar, localizado en Vigo, manifiesta que “hay otras muchas medidas que se habían propuesto y posteriormente aprobado que siguen sin efectuarse”, refiriéndose concretamente a las organizativas o de reestructuración, gestión y recursos humanos.

Si antes de que llegase la pandemia provocada por el covid-19 este colectivo ya tenía una carga de trabajo que le parecía “límite”, ahora piensan que este “se ha excedido”. Las consecuencias, según Aldecoa, se pueden ver reflejadas físicamente en la lista de espera que tenemos y cualquier ciudadano puede comprobar pidiendo cita. “No se reconoce, pero es evidente’’, señala la especialista, explicando que “esta no debería existir, la Atención Primaria debe tener una efectividad clara que en estos momentos no tiene, puesto que la demora puede situarse en torno a los 10 e incluso 15 días”.

Desde A Coruña, el doctor Ramón Verás, miembro de Agamfec y portavoz en su provincia de la Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública, reconoce también esta situación de sobrecarga “real, verificable e xeneralizada”. En un grupo de Whatsapp que tiene, donde también se encuentran otros médicos de la ciudad herculina, se pone de manifiesto este conflicto compartido que prácticamente “en todas partes é similar”.

El sanitario, que antes del covid-19 ya contaba con un extenso número de pacientes, vio cómo su trabajo aumentaba con la llegada de la crisis, atendiendo actualmente a una media de 50 personas cada día, aunque el problema se cimentó años atrás. Por entonces, Verás solía tener más o menos 40, una cantidad que comenzaba a reflejar las carencias de este servicio.

Uno de los principales aspectos a mejorar, según este experto, es la atención previa y el contacto entre los enfermos y el Sergas. “Non son conscientes de que hai un problema de accesibilidade evidente que xa viña de antes, pero agora máis porque a xente chama e ás veces non dan contactado nin sequera co centro e dende logo non chegan a nós”, comenta el portavoz de AGDSP, apuntando que “fai falta anular os robots e contratar persoal que atenda o teléfono para que os pacientes teñan alguén con quen poder falar e expresar as súas necesidades”.

En este sentido, este profesional, que trabaja en el centro de salud de San Xosé, manifiesta que “se non se cambia a organización e non se dota de máis recursos o único que nos pode facer é empeorar e iso significa ver con retraso patoloxías que non poden esperar, poñendo en xogo a saúde e a confianza da poboación na sanidade pública”.

El clima presente no solo afecta a médicos y dolientes, también al resto de trabajadores que diariamente conforman la Atención Primaria, tales como las enfermeras, otro de los colectivos que se ha visto perjudicado durante los últimos meses con una plantilla “muy quemada y desmoralizada, resultado de la presión del trabajo”.

“Seguimos atendiendo el mismo volumen de pacientes presenciales, pero cada vez hay más consultas de demanda que programadas”, explica Álvaro Carrera, enfermero especialista del Centro de Salud Valle Inclán (Ourense) y presidente de la Asociación Galega de Enfermería Familiar e Comunitaria (Agefec).

Ante este aumento diferencial, el seguimiento de pacientes con enfermedades crónicas o la observación de estilos de vida, las actividades preventivas y el abordaje de problemas como la obesidad o el tabaquismo, por ejemplo, están siendo relegados a un segundo plano.

Según Carrera, esto es debido parcialmente a la paralización de la actividad programada desde marzo hasta mayo y sus consecuentes agudizaciones, el empeoramiento de estas patologías y la ausencia de estrategias de atención ante la falta de medios informáticos idóneos que propiciasen una adecuada gestión de todos estos pacientes.

A ello se suma el seguimiento de casos (que se reparte y comparte dentro del equipo médico-enfermera), la búsqueda de contactos (puesto que la central de rastreo demasiadas veces llega muy tarde), la vigilancia epidemiológica de las residencias que carecen de enfermeras y los referentes de consulta a los complejos educativos del área de influencia de los centros de salud.

“Necesitamos aumentar muy significativamente la cantidad de enfermeras de familia y comunitaria en Atención Primaria”, añade Álvaro Carrera, justificando que actualmente, como consecuencia de la covid-19, “se está trabajando de golpe ámbitos que fueron imposibles de abordar todos estos años”. Del mismo modo, el experto mantiene que “la pandemia nos cogió desprevenidos y sin las suficientes herramientas que ayudarían a afrontar mucho mejor la situación actual”, un escenario que define como “muy crítico, al borde del colapso”.

Al igual que el colectivo médico, desde la Asociación Galega de Enfermería Familiar e Comunitaria alertan que es necesario inyectar más dinero a este servicio, invirtiendo consecuentemente en recursos humanos. En lo que afecta a las enfermeras, el Plan Gallego de Atención Primaria 2019-2021 es “papel mojado”, según el especialista:“la Consellería ha incumplido de forma reiterada los acuerdos”.

“Nos enfrentamos a la caída de la Atención Primaria y esto implica que el principal mecanismo de equiparación social desaparece”, concluye así el presidente de Agefec, advirtiendo que “si esto ocurre, la salud de los ciudadanos empeorará, porque está claro que la sanidad privada no es una respuesta”.