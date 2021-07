Sogama es la planta de tratamiento de residuos más moderna de Europa

Santiago. La planta de tratamiento de residuos de Sogama se consolida como la más moderna, eficiente y sostenible de Europa. El presidente de la planta la compañía, Javier Domínguez Lino, compareció en sede parlamentaria para dar cuenta de la actividad de la empresa.

En la comisión, explicó que las mejoras que se acometieron entre 2017 y 2020 supusieron una inversión de 45,8 millones de euros. Destacó que la ampliación del Complexo Medioambiental permitió pasar de tratar 550.000 toneladas al año a un millón.

Sogama “dou un paso de xigante na súa xestión”, porque consiguió incrementar su aportación al reciclaje un 1.145%. Esto lo consiguió al pasar de las 11 toneladas que se recuperaron de bolsa negra en 2008, a 137.000 en 2019. También creció de forma considerable la entrada de la bolsa amarilla, que subió de 11.200 toneladas a 31.194 en el mismo periodo (un incremento del 178,5%).

Estas cifras tuvieron como consecuencia que la planta redujo el depósito directo de residuos en el vertedero de Areosa un 98,7%. Si en 2008 se vertían de forma directa 413.379 toneladas, en 2020 (el año de la pandemia) fueron 5.463.

Por otra parte, también destacó el impulso que se le dio al transporte por ferrocarril de los residuos, con un incremento muy notable en los últimos cuatro años. Se pasó del 25% en el año 2016, al 55% en el último ejercicio. Domínguez dio importancia a la apuesta “por un medio máis sostible, con menor siniestralidade, eficiente e respectuoso co medio ambiente”.

En otro orden de temas, habló sobre la bonificación del canon a pagar por los municipios. Por tercer año consecutivo se aplicó una rebaja del 10% a los que cumplieron un doble requisito: promover la reducción de residuos y trasladar la rebaja del recibo a los vecinos.

De este modo se ahorran casi siete euros por tonelada. El canon normal es de 69,48 euros, mientras que el reducido se sitúa en 62,50. En palabras del presidente de la compañía, es “o máis barato de Galicia e un dos máis baratos de España, e isto malia que no mesmo, ademáis do propio tratamento de residuos na planta, inclúese a transferencia no transporte”.

Para cumplir con los objetivos que marca Europa en materia de reciclaje, la Sociedade Galega do Medio Ambiente, ejecutará y gestionará una red de infraestructuras para ayudar a que los ayuntamientos cumplan con sus obligaciones legales. Tienen que tener implantada la recogida selectiva de materia orgánica con el contenedor de color marrón antes de acabar 2023.

La red va a estar formada por 17 instalaciones, cuatro plantas de biorresiduos, que se van a situar en Cerceda (la que está en funcionamiento), Cervo, Vilanova de Arousa y Verín, y 13 plantas de transferencia. En el periodo 2021-2023, la inversión que va a realizar la compañía superará los 43 millones de euros.

El presidente de Sogama quiso resaltar que hay un “firme compromiso” con el reciclaje, tanto en las instituciones como en la ciudadanía.

Antes de acabar su turno de intervención, ensalzó el trabajo del equipo profesional de la entidad, tratando cada día unos 2,2 millones de kilos de residuos, e invitó a los miembros de la comisión a visitar la planta. MARIO PRIETO