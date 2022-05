“Solicitamos más espacios docentes por el incremento del número de alumnos”

¿Qué le pareció ser la única candidata al cargo de decano/a de la Facultad de Física tras ocuparlo ya en la anterior etapa?

Primero aclarar que esta situación no es nueva en la Facultad, de hecho se ha producido en las tres últimas convocatorias de elecciones. Desde el punto de vista práctico, no se puede negar que es una tranquilidad para sobrellevar el proceso electoral, pero pragmatismos aparte, implica también un alto grado de responsabilidad para no defraudar las expectativas que ha puesto en ti la comunidad que te elige. Las que, por otra parte son motivo de agradecimiento.

¿Cuáles son los retos que afronta para los próximos cuatro años?

Nuestros retos prioritarios se centran en la oferta docente y las infraestructuras.

Con respecto a la oferta docente consolidar la de Grado, por ejemplo, continuando con el refuerzo y modernización de la docencia práctica. Seguir impulsando la oferta de Máster para conseguir que nuestras titulaciones sean un referente nacional e internacional. Además, si todo va bien se implantará un Máster interuniversitario en Ciencia y Tecnología para Información Cuántica en el 2023-2024 y se habla de algún máster propio conectado con la transición energética. Se intentarán cubrir las necesidades de formación que vayan surgiendo, desde aspectos más fundamentales a otros de frontera y desde un punto de vista teórico hasta una perspectiva más aplicada.

El otro reto está relacionado con las infraestructuras. Estamos pendientes de que el rectorado atienda una petición, formulada hace ya cuatro años, de nuevos espacios docentes al prever un incremento significativo del número de alumnos. A ver si hay suerte y en el acto de toma de posesión, el rector lo anuncia. En estos años, el número de alumnos se ha incrementado en un 133 % gracias a la reducción de la tasa de abandono, la incorporación de los dobles grados y la buena acogida de nuestros másteres. Una espinita que tenemos clavada es no poder acoger a todo el alumnado verdaderamente vocacional debido a la limitación de plazas. Es triste que estudiantes con medias entre 8 y 9, muy interesados en la Física, tenga dificultades para ser admitidos en el Grado en Física.

Otra intervención necesaria es una reforma del edificio, por lo menos de la envolvente para mejorar la eficiencia energética. Y una muy deseable es reformar el Aula Magna que es nuestra carta de presentación. Esta Facultad la visitan a menudo investigadores de todo el mundo, premios Nobel, políticos, gestores públicos de la investigación y política cientifica autonómica, nacional y europea, rectores, estudiantes, futuros estudiantes, padres y madres.

El equipo de gobierno lo completan la vicedecana Beatriz Fernández Domínguez y el secretario Manuel Vázquez Ramallo. ¿Cómo los definiría?

Como unos profesionales altamente competentes, eficientes y prácticos. Con un sentido del humor y un ánimo que nos ha permitido afrontar las dificultades de estos años con mucha fuerza y entusiasmo. Tiene que ser así, porque la carga de trabajo en el decanato ha aumentado considerablemente en los últimos veinte años y el equipo decanal no está bien dimensionado. Otra sorpresa que podrían darnos en el acto de toma de posesión sería la concesión de un segundo vicedecano, que es algo que hemos solicitado hace algún tiempo. Como ve estoy aprovechando para hacer la carta a los Reyes Magos.

Coordina el grao en Física, la simultaneidad de estudios en Física y Química y el máster en Física. ¿Seguirá con esto? ¿Y la carga horaria docente se reducirá?

En principio sí. Si nos conceden el segundo vicedecano podríamos distribuir funciones pero es algo que hay que discutir en el seno del equipo si procediera.

Seguiré dando clases, sí, de hecho estamos obligados a impartir un mínimo de horas al año. Pienso que es importante porque te permite conectar más con el alumnado y detectar aquello que puede ser susceptible de mejora. Tradicionalmente, mi docencia se imparte en el primer curso del Grado en Física y en el Máster en Física.

En los laboratorios se lleva a cabo gran parte de la docencia de la Facultad. ¿Están modernizados y adaptados a los tiempos actuales?

Llevamos varios años invirtiendo en la modernización de los laboratorios. El curso pasado y este hemos contado con financiación adicional gracias a un convenio Xunta-USC que gestionó el Vicerrectorado de Política Científica que nos ha permitido poder adquirir equipos inaccesibles con el presupuesto ordinario. En los próximos años seguiremos trabajando en esta línea y ojalá continue la financiación complementaria.

La Facultad cuenta con más de veinte grupos de investigación. ¿Se considera entonces la investigación un referente?

La investigación ha sido desde hace décadas una prioridad. Y con el tiempo se han constituido grupos de gran potencial caracterizados por una altísima productividad científica, capacidad de captación de recursos, capacidad de transferencia de resultados y un muy alto grado de internacionalización. Un porcentaje altísimo del profesorado pertenece a grupos de excelencia y está adscrito en alguno de los centros de investigación, la mayoría en el IGFAE, en el IMATUS o en el CRETUS. Y muchos colaboran también con otros centros de investigación como el CIQUS, CITIUS, CIMUS o IDIS, sin mencionar la extensa red de colaboraciones a nivel nacional e internacional (CSIC, INL, CERN...)

¿Qué valoración haría de la física gallega?

La evolución de la física gallega es comparable al milagro de los panes y los peces. Me explico. Con una inversión mínima y, en ocasiones, con poco apoyo institucional, a base de mucho esfuerzo y dedicación se han conseguido unos resultados excelentes que la consolidan a nivel nacional e internacional. Pero para que esto se mantenga en el tiempo es necesaria una política científica bien diseñada a nivel institucional, autonómico y nacional orientada a la captación de talento de cara a un relevo generacional y a una financiación estructural que garantice los mínimos recursos necesarios para mantener y modernizar los equipamientos y sostener las colaboraciones. Es necesaria una política de contratación eficiente y clara, compatible con la dinámica de la investigación, pues no olvidemos que esta avanza al ritmo que debe, en gran medida gracias a los investigadores predoctorales y postdoctorales.

¿Cómo diría que es la relación entre el alumnado y profesorado?

La Facultad de Física es un centro muy familiar y el trato es muy cercano y personal. El alumnado, muy luchador y dinámico, es mucho más que un DNI o un número de expediente. La comunicación con un profesorado muy receptivo es muy fluida. Tratamos de involucrarlos en las iniciativas que les interesan a través de los delegados, los alumnos tutores o de la propia delegación de alumnos. Los coordinadores de curso en el Grado o los de especialidad en el Máster desempeñan también un muy buen papel.

Sobre el personal físico y científico. ¿Considera que habrá un relevo generacional poderoso?

Sí, si los hilos que hay que mover están dirigidos por profesionales con una visión clara y moderna de futuro. Cantera hay de sobra y merece una oportunidad: los investigadores predoctorales trabajan duro para hacerse doctores, continúan su carrera en distintos centros trabajando duro durante varios años para hacerse con un curriculum docente e investigador competitivo que les permita poder optar, en torno a los cuarenta años, a una figura que le pueda servir como lanzadera a una ansiada y merecida estabilización, para la que tienen que seguir trabajando muy duro. Están siendo continuamente evaluados y cada vez la evaluación es más exigente. Algo está mal cuando el estado no ha sido capaz de integrar gradualmente a personal joven tan bien preparado mientras la universidad ha envejecido hasta el nivel actual.