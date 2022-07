“Sólo durante dos años ha habido más plazas mir que de médicos egresados”

Dirige la Facultad de Medicina con más alumnos de España. ¿Hay suficientes médicos profesores para impartir la docencia?

Los médicos están disminuyendo de forma preocupante en todos los grados de Medicina, y especialmente en ciencias básicas cada vez quedan menos. Consideramos que todos los grados sanitarios son bienvenidos como profesores en esta Facultad y estamos orgullosos de contar con matemáticos, físicos, biólogos, farmacéuticos, entre otros, pero también consideramos que es importante que haya un número significativo de médicos. En Ciencias Clínicas, que tienen que ser sí o sí médicos, el interés por la docencia universitaria está disminuyendo ya que las acreditaciones son complejas, el periodo formativo es muy largo y cuando la gente llega a un nivel de estabilidad es muy mayor y, en definitiva, la vida media del profesor universitario es muy baja. No es tanto que entren pocos sino que entran para poco tiempo. Al respecto, se está trabajando con la consellería de Sanidade y Educación y se está intentando buscar alternativas, aunque es difícil buscar soluciones simples a problemas complejos.

¿Cuáles serían las especialidades que necesitan mayor refuerzo?

Todas. Si es verdad que en medicina de familia hay muy pocos acreditados, pero eso es un problema general. Ahora estoy en uno de los comités de evaluación de la Aneca, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, y el número de médicos que se quieren acreditar es muy bajo comparado con otros grados sanitarios.

Se imparten clases en el edificio adjunto al Hospital Clínico. ¿Se organiza así bien la docencia?

Es una locura. El tener la Facultad desmembrada nos ocasiona muchos problemas y no es funcional. En mi caso, mi puesto de trabajo está en el Clínico. Tengo clase en tercero en la Facultad y clase en quinto que está en el aulario, y por encima son seguidas. Fue un error no hacer la nueva Facultad, pero son decisiones que se toman. Entiendo las dificultades económicas y de financiación de la Universidad de Santiago, pero soy decano de Medicina y con una parte en San Francisco y una parte en el aulario no es el mejor modelo. Conozco otras facultades que han hecho un hospital nuevo y a la vez construyeron la facultad al lado, pero en Santiago somos diferentes.

Galicia no logró cubrir todas las plazas mir, sobre todo en medicina de familia. ¿Cuál es su opinión sobre este asunto?

Nosotros formamos médicos, no formamos especialistas. Si la gente elige cardiología, anestesia o cirugía nosotros simplemente ponemos en el mercado ‘graduado capacitado para hacer todas las especialidades médicas’ y después depende mucho de lo que quieras hacer y donde. Creo que estamos ante un problema administrativo en la elección de las plazas y como médico lamento que haya vacantes. Lo que está claro es que lo que eligen los estudiantes de la Facultad de Medicina de la USC lo hacen con total libertad. No hay que convencer sobre que hagan una cosa u otra. Siempre les digo que no tienen por qué hacer toda la carrera aquí, que se arriesgen y viajen. Eso de ‘que se queden en Santiago, que los contratamos’ me parece un atraso.

En Galicia, hay más de 150 médicos de familia que este 2022 cumplen 65 años y cerca de 300 que ya superan esa edad, según un informe reciente de la Dirección Xeral de Recursos Humanos del Sergas ¿Cómo está el relevo generacional?

Hay 8.000 médicos en España que están en paro que no pueden acceder al mir. ¿Por qué esa obsesión de decir que no hay médicos? Solo durante dos años ha habido más plazas mir que de médicos egresados en el país. Además, en estos momentos se va a abrir alguna facultad de Medicina nueva. Hace muy poco tiempo éramos 29 centros y ahora ya vamos a pasar de cincuenta.

¿Hay un cambio de tendencia en lo referente a las especialidades más demandadas por los mires?

Hay especialidades que tradicionalmente tienen muy buenos números, pero todo es muy variable. Cardiología o dermatología suelen ser de las que siempre sacan puntuación. Con lo que no estoy de acuerdo es con un debate que ha habido en redes sociales referente a que las primeras plazas las cogen especialidades que tienen más actividad privada que otras. Creo que un porcentaje muy pequeño de los que eligen el mir se basan en criterios economicistas. Además, está claro que algunas especialidades resultan más atractivas que otras, pero no va a depender del profesor que te ha dado clase porque no creo que los profesores de un área sean mejores que otros en todas las facultades de Medicina. Tradicionalmente se dice que quedan para el final especialidades menos conocidas, pero no lo tengo claro. Lo fundamental es que el alumnado se informe, elija con libertad y conocimiento, y que se arriesge.

¿Cree que podría haber otra facultad de Medicina en Galicia?

Hay un convenio del año 2015 en el que los tres rectores gallegos firmaron un acuerdo según el cual Santiago seguiría teniendo el único grado de Galicia. Como médico con cierta experiencia tengo una opinión pero aquí cuenta poco porque yo aquí tengo que dirigir la facultad de Medicina lo mejor posible y tengo que seguir la normativa que me llega. En este momento hay una única Facultad que afortunadamente para el sistema universitario gallego cuenta con los recursos sanitarios de todas las instituciones sanitarias públicas de Galicia y contamos con todos los hospitales del Sergas y centros de salud para formar mejor a los estudiantes. Yo soy partidario de poco y bueno que mucho y mal financiado, pero entiendo que haya otros modelos y que es lícito debatirlos y analizarlos.