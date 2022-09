Solo el 17 % de fuegos esclarecidos este año fueron intencionados: un total de 32

“Los incendiarios responderán por sus delitos con la cárcel y con su patrimonio, pagarán los gastos de extinción”, dijo el conselleiro de Medio Rural, José González. “Caerá sobre ellos todo el peso de la ley”, aseguró el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, afirmando que “el monte no arde por casualidad; hay gente que lo prende”. Y, aunque ambas afirmaciones son ciertas, no menos cierto es que no todos los fuegos que se declaran en Galicia, ni mucho menos, son intencionados, también son fruto de descuidos humanos.

Sin ir más lejos, este año la Policía Autonómica logró esclarecer un total de 184 incendios forestales. De ellos, resultaron 46 personas detenidas como presuntas autoras. Sin embargo, la mayoría de los incendios, un total de 114, se debieron a imprudencias o neglicencias. Y en los considerados intencionados únicamente se incluyen los fuegos provocados de forma voluntaria, que fueronun total de 32. A mayores, se esclarecieron otros 37, que partieron de causas naturales, rayos o tormentas secas.

Esto significa, ciñéndonos a los datos, que del total de incendios forestales declarados este año, casi el 62 % (seis de cada diez) se debieron a descuidos humanos, mientras que únicamente el 17 % (menos de dos de cada diez) fueron intencionados. Del resto, fue la propia naturaleza la única responsable.

ÁRBOLES CAÍDOS, BOMBAS DE PALENQUE O LABORES DE SIEGA. Poniendo ejemplos concretos, solo hay que echar la vista atrás para ver cuál fue el inicio de muchos fuegos. El 9 de septiembre la Policía Autonómica esclareció un incendio en la parroquia de Palmés (Ourense), que arrasó con 1,45 hectáreas de superficie arbolada. El fuego arrancó al caer un árbol sobre un tendido eléctrico. Se tomó declaración a la persona que estaba talando.

Solo dos días antes, el 7 de septiembre, la Policía Autonómica en colaboración con los Axentes Medioambientais de la Consellería de Medio Rural aclararon un incendio que el 3 de agosto arrasó 1,4 hectáreas de superficie arbolada en la parroquia de San Martiño, en el ayuntamiento de Meis (Pontevedra). Tras inspeccionar la zona, se acotó el área de inicio y se descubrió que había sido causado por las chispas de una máquila que realizaba tareas de corte en varillas de hierro. Dos personas fueron investigadas por ello.

Retrocediendo hasta el 29 de agosto, agentes del Grupo de Investigación de Incendios de la Policía Autonómica esclarecieron un incendio que arrasó con 62 hectáreas en el municipio de Cenlle (Ourense). Tras las investigaciones se dedujo que el presunto autor estaba cortando piedra con una radial, que al desprender material incandescente sobre la vegetación provocó el incendio en la parroquia de A Pena.

Del mismo modo, el 19 de agosto, un fuego afectó a 1,6 hectáreas de superficie arbolada en el ayuntamiento de Lalín (Pontevedra). La Policía Autonómica tomó declaración a una persona que estaba haciendo la siega de la hierba con un tractor con rotativa en la parroquia de Pardesoa. La fricción del apero con las piedras del terreno propició chispas que prendieron en la vegetación.

Y el 21 de agosto, un fuego afectó en el municipio de Rianxo más de una hectárea de monte raso, originado presuntamente por una persona que lanzó bombas de palenque con motivo de las fiestas de la parroquia de Isorna. Cabe recordar que en épocas de alto riesgo de incendios todos los permisos para lanzar bombas y fuegos de artificio quedan revocados.

Si bien es verdad que también hubo incendios intencionados, como dos que se declararon en el ayuntamiento de A Pobra (A Coruña) entre el 5 y el 14 de agosto, en los que se calcinaron 3.600 metros cuadrados de superficie arbolada. Los fuegos prendieron cerca de un área recreativa, localizada en una carballeira, uno a cada lado del camino y aprovechando la dirección del viento para la propagación efectiva de las llamas. Gracias a la colaboración ciudadana se detuvo al presunto autor.

MOVILIZACIÓN DE 232 AGENTES Y 115 VEHÍCULOS. Entre las funciones de la Policía Autonómica se incluye, precisamente, esta investigación de incendios forestales. Para llevarla a cabo, en lo que va de año se desplegaron 232 agentes y 115 vehículos por los montes gallegos, tanto para prevenir como para investigar los incendios en la comunidad en el marco del Plan de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais de Galicia (Pladiga).

De este modo, se mantuvo prácticamente el mismo personal que el pasado año 2021, pese al descenso de efectivos que se experimentó, debido, según indican a EL CORREO desde la Vicepresidencia Segunda de la Xunta, a que el Gobierno central no cubrió las plazas vacantes y al no haberse convocado el concurso de las plazas vacantes para completar los 500 efectivos totales de la plantilla de la Policía Autonómica, que actualmente se encuentra al 73 %, con 365 agentes.

Destaca también el importante trabajo de esta unidad para prestar información a la ciudadanía. De este modo, los grupos de prevención de incendios de la Policía Autonómica se encargan de la vigilancia preventiva de las zonas forestales de especial atención demandadas en el Pladiga, del contacto con la ciudadanía para obtener información, de la detección de posibles focos de inicio del fuego, de la colaboración con los medios de extinción y de la evacuación en situaciones de riesgo, así como del control de autorizaciones y normas para realizar quemas particulares, que son las que, en no pocas ocasiones, terminan desencadenando algunos fuegos.