Este fin de semana por fin los habitantes de las poblaciones cercanas a Folgoso, Vilariño y Carballeda pueden respirar tranquilos. El que los efectivos implicados en la lucha contra los incendios hayan logrado acotar las llamas dentro de un cerco que ya no se expande hacia sus viviendas les supone una alegría contenida, pues muchos de ellos ya han sufrido los daños en primera persona, con casas calcinadas en parte o por completo a las que ahora vuelven entre el llanto.

A pesar de esas duras imágenes de gente que lo ha perdido todo, es indudable que el trabajo realizado estos días –ya más de una semana desde que el pasado jueves la tormenta seca provocó esta gran ola de incendios– por los agentes forestales ha sido intachable. En circunstancias más adversas que nunca, con focos secundarios que crecían a sus espaldas mientras atacaban la cabeza del incendio, debido a las fuertes rachas de viento, arriesgaron sus vidas para salvar el máximo verdor posible de Galicia.

A esa gran labor se ha sumado en los últimos días una climatología favorable, pues el viento ha cesado y el calor, aunque intenso, por encima de los 30 grados en Ourense, ya no es tan grave como durante la ola de calor, cuando se superaron los 40 grados durante varias jornadas seguidas. Así las cosas, solo los incendios de Folgoso do Courel-A Pobra do Brollón, Carballeda de Valdeorras y Vilariño de Conso continúan activos a día de hoy.

De hecho, en los tres últimos días apenas ha habido avances significativos de las llamas, lo que ha llevado a desactivar ya durante la jornada del viernes la situación dos de alerta por proximidad a los núcleos poblacionales en todos estos focos. Ahora lo ideal sería poder llegar a estabilizarlos, seguidamente controlarlos y, finalmente, extinguirlos.

Más en concreto, hasta la fecha, el incendio que afecta a las parroquias de Vilamor (en Folgoso) y Saa (en A Pobra), en los municipios vecinos de Folgoso do Courel y A Pobra do Brollón –resultado de cuatro incendios que se juntaron en uno más grande– lleva calcinadas 10.000 hectáreas. Es una superficie que nunca antes un incendio había arrasado en la comunidad gallega. Se ha llevado a su paso varias construcciones por delante, pero desde el viernes los núcleos de Parada dos Montes y Carballal (en Folgoso) y Busto (en A Pobra) respiran tranquilos.

En la zona siguen trabajando para poder proceder a su estabilización 21 técnicos, 217 agentes, 352 brigadas, 179 motobombas, trece palas, una unidad técnica de apoyo, veinte aviones, veintisiete helicópteros y miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

A este fuego, cabe recordar, hay que sumar el segundo foco activo en el mismo municipio lucense de Folgoso do Courel, en la parroquia de Seceda, que ha calcinado 1.100 hectáreas. Afortunadamente, ya no está cerca del núcleo poblacional de Gamiz. En su control trabajan diecinueve agentes, 31 brigadas, catorce motobombas, seis aviones, seis helicópteros y efectivos de la UME.

Por su parte, el incendio declarado en la aldea de Riodolas, en el municipio ourensano de Carballeda de Valdeorras, se ha llevado por delante a su paso 10.500 hectáreas. Al igual que en el caso de Folgoso, a última hora del viernes se desactivó la situación dos de alerta por proximidad a las viviendas del núcleo poblacional de Candeda. En este caso también hay que lamentar la pérdida de hectáreas dentro del espacio natural protegido de A Serra da Enciña de Lastra, un parque natural único en Europa.

Para poder estabilizarlo siguen luchando en la zona quince técnicos, 95 agentes, 178 brigadas, 81 motobombas, cinco palas, doce aviones, trece helicópteros y efectivos de la Unidad Militar de Emergencias.

Finalmente, el fuego de la parroquia de Pradoalbar, en el ayuntamiento ourensano de Vilariño de Conso, lleva arrasadas 5.800 hectáreas, la mayoría de las cuáles afectan al Parque Natural do Invernadoiro, que con sus 5.700 hectáreas de terreno se ha visto prácticamente arrasado en poco más de una semana. Este es el único de los tres grandes incendios que sigue creciendo, aunque de forma moderada. A última hora de la noche del viernes Medio Rural informaba de 5.500 hectáreas calcinadas, y a primera hora de este sábado habían pasado a 5.800 (300 más en una noche).

Este espacio natural de belleza, fauna y flora singular ya no podrá recuperarse hasta dentro de decenas de años, o quizá haya partes que nunca vuelvan a ser lo que eran, pero para salvar lo poco que queda de él siguen el lucha cinco técnicos, 59 agentes, 121 brigadas, 61 motobombas, seis palas, nueve aviones y catorce helicópteros.

OTROS TRES FUEGOS BAJO CONTROL: cereixedo (cervantes), san cibrao y videferre (oímbra). El resto de los incendios de la comunidad gallega están ya cercados por los efectivos de extinción para que no sigan creciendo. Y, si hasta última hora del viernes había únicamente tres incendios controlados frente a cinco estabilizados, este sábado se logró controlar otros tres, de manera que prácticamente todos los fuegos de Galicia (a excepción de los tres grandes y de uno de Quiroga y otro de Oímbra) están ahora bajo control.

En concreto, alrededor de las nueve de la noche del viernes se logró controlar el incendio de la parroquia de Cereixedo, en Cervantes, tras quemar un total de 65 hectáreas. Veinticuatro agentes, treinta y cinco brigadas, quince motobombas, cuatro aviones y cuatro helicópteros hicieron posible este cerco.

Algo más tarde de las once y media de la noche del viernes, también quedaron controlados los incendios de las aldeas de San Cibrao y Videferre, ambas en la parroquia ourensana de Oímbra, tras quemar 400 y 800 hectáreas, respectivamente. En el primero actúan 22 agentes, treinta brigadas, veinte motobombas, dos palas, dos aviones y dos helicópteros. En el segundo, dos técnicos, 24 agentes, 42 brigadas, 21 motobombas, dos palas, dos aviones y dos helicópteros.

SIGUEN ESTABILIZADOS, PERO AÚN SIN CONTROLAR: NOCEDO (QUIROGA) Y RABAL (OÍMBRA). A estos tres se suman otros tres fuegos que ya estaban bajo control con anterioridad, todos ellos en la provincia de Lugo: el de la parroquia de Ramil, en Palas de Rei; el de la aldea de Outeiro, en el municipio de Quiroga; y el de la parroquia de Santa Mariña do Castro de Amarante, en el ayuntamiento de Antas de Ulla. Acabaron con 375, 250 y 40 hectáreas, respectivamente.

Estabilizados, pero aún sin controlar, tan solo se mantienen dos focos. Uno ubicado en la parroquia de Nocedo, en el municipio lucense de Quiroga, que ha arrasado con 15 hectáreas. Y otro en la aldea de Rabal, e el ayuntamiento ourensano de Oímbra, que ha calinado unas 2.100 hectáreas hasta la fecha.

En el primero trabajan un técnico, diez agentes, once brigadas, nueve motobombas, dos aviones y tres helicópteros. Y en el segundo, seis técnicos, veintinueve agentes, setenta y ocho brigadas, cincuenta y una motobombas, tres palas, ocho aviones y cinco helicópteros. Estos son los efectivos que intentan poner control a estos fuegos antes de proceder a su extinción definitiva.