Son de autoservicio el 5 % de las gasolineras que operan en Galicia

Santiago. Las gasolineras automáticas, las que carecen de personal y son más baratas que las tradicionales, están viviendo un auge tras la pandemia y la actual subida de precios, lo que les permitirá aumentar su peso en el mercado nacional en casi 4 puntos porcentuales, hasta el 16 %. Actualmente suman 1.277 puntos de venta en España, después de que en 2020, en plena pandemia, creciesen el 22 % a pesar de las “trabas” de las administraciones autonómicas y locales, según ha asegurado a Efe en una entrevista el presidente de la Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas (Aesae), Manuel Jiménez Perona.

Después de Canarias, Galicia es, sin embargo, la comunidad autónoma donde la implantación de las gasolineras de autoservicio es más baja. Son, de este tipo, el 5 % de las estaciones que operan en la comunidad. Cataluña es la comunidad con el porcentaje más alto, con un 22 % de penetración, y le siguen Valencia (18 %), Madrid (14 %), La Rioja (13 %) y Andalucía (12 %). El resto de comunidades, incluida Galicia, están por debajo de la media nacional (12 %), con Canarias (2 %) con la cifra más baja. Cantabria tiene y Navarra se sitúen a la cola con un 6%. Cercanas a la media se sitúan Castilla y León (11 %), Extremadura (10 %), País Vasco (9 %), Castilla-La Mancha (8 %) y Aragón (8 %).

Detrás de su implantación están empresas como Ballenoil (con más de 150 estaciones y en proyecto otras 30 en los próximos dos años), Petroprix (108) o Plenoil (87), que han traído a España esta fórmula puesta en marcha en los inicios de esta década en el norte de Europa, donde no existía por aquel entonces monopolio en el sector.

El contar con menor espacio (no hay tienda) y no tener personal que las atiende es lo que permite a las estaciones automáticas vender el carburante algo más entre 12 y 20 céntimos por litro más barato que en las gasolineras tradicionales. Esto supone unos “200-300 euros al año” de ahorro, que equivalen al 1 % de un presupuesto familiar, dice Jiménez, que asegura que el “carburante es el mismo; sale de los centros de CLH (Compañía Logística de Hidrocarburos)”. Según datos de Aesae (que no contabiliza ni las estaciones de los hipermercados ni las cooperativas agrarias), España, a pesar del avance que registra en la materia, sigue lejos de países referentes como Dinamarca o Finlandia, donde las estaciones automáticas copan más del 60 por ciento del mercado. J.Millán