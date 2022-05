Sorrisos, nerviosismo e emoción nun acto solemne

crónica. Nun solemne acto celebrado no Pazo de Raxoi este luns, tanto o novo presidente do Goberno galego, Alfonso Rueda, como os once membros do seu Executivo pousaron ante as cámaras na súa primeira foto oficial como Xunta de Galicia. As caras de emoción entre os presentes romperon ás veces con algunha risa e sorriso que intercambiaban entre si ou con familiares e amigos.

Ao evento asistiron numerosos responsables da vida política e civil de Galicia, entre eles o presidente do Parlamento autonómico, Miguel Santalices; o alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo; o presidente do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), José María Gómez y Díaz-Castroverde; e o fiscal superior da comunidade, Fernando Suanzes.

Unha das anécdotas que deixou o acto de toma de posesión foi a confusión xerada nun principio entre conselleiros como Miguel Corgos ou Ángeles Vázquez que esqueceron cambiar os papeis despois do seu xuramento para deixar na parte superior os correspondentes ao seguinte membro do Goberno en tomar posesión. Idas e vindas fixeron que ata Alfonso Rueda esbozase un amplo sorriso, gargallada incluída e compartida . á.p.