Subidas insuficientes no prezo percibido polo leite

Lácteo. Unións Agrarias valorou a iniciativa de Pascual e Naturleite como as primeiras industrias que dan un paso adiante para actualizar os prezos do leite en orixe, pero considera insuficientes o céntimo por litro para o último cuadrimestre de 2021 no caso de Pascual e 2 céntimos entre agosto e abril no de Naturleite. Non permiten correxir o diferencial que as explotacións galegas viñan arrastrando, con tarifas por debaixo da media estatal; e compensar a forte suba dos custos de produción que, nos últimos meses, agravou a situación das granxas. J.C.