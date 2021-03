Ocho de cada 10 euros para recursos COVID fueron pagados antes del 12 J

··· Galicia registraba 333 casos activos el 18 de marzo de 2020, fecha que el Consello de la Xunta aprobó el decreto que anulaba las elecciones gallegas del 5 de abril. En esa data, la comunidad, que llevaba semanas confinada, contabilizó 5.175 contagios.

··· “A nova convocatoria levarase a cabo unha vez levantada a declaración do estado de alarma e a situación de emerxencia sanitaria”, recogió la referencia difundida, justificando dicha determinación en “unha interpretación sistemática, finalista, integradora e con dimensión constitucional do marco normativo derivado da declaración do estado de alarma”. Al fin, las elecciones fueron el 12 de julio, ese día hubo solo 253 casos.