Suso Bermello foi reelixido como secretario nacional de CIG-Ensino

Santiago. A CIG-Ensino reelixiu este sábado a Suso Bermello como secretario nacional por 133 votos a favor, 0 nulos e 9 en branco no seu VIII Congreso, no que as 200 delegadas/os asistentes analizaron o traballo desenvolvido neste período e definiron as liñas de acción sindical que guiarán á federación nos vindeiros catro anos.

O Congreso elixiu tamén a nova executiva que recibiu 141 votos a favor, 0 nulos e 1 en branco e queda conformada por Suso Bermello García, Laura Arrojo Reguera, Xosé Manuel Nogueira Rodríguez, Marta Ferreiro Fernández, Ana Rodiño Domínguez, Diego Boquete Sánchez, Teresa Carballido Salgado, Henrique García Vázquez, Elena Añel Cabanelas, Xosé Anxo Terán Comesaña, Maruxa Martínez Nogueira e Montse Pernas Bellas, informa o sindicato nun comunicado de prensa.

O informe da executiva, que foi aprobado por 122 votos a favor, sen votos en contra nin abstencións “dá boa conta do inxente traballo feito nestes catro anos con mobilizacións, campañas ou iniciativas”, entre outras.

Un traballo que se viu atravesado pola pandemia de coronavirus e que obrigou a “cambiar o tradicional modelo educativo poñendo en evidencia a fenda dixital e social do alumnado galego, mais tamén as carencias que tivo que enfrontar o profesorado”. Unha situación excepcional á que a CIG-Ensino “foi quen de dar resposta mesmo propiciando rectificacións nas decisións adoptadas pola consellaría”, indican. redacción ecg