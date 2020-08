Tan só quedan prazas libres xa en 21 titulacións da USC

Despois do segundo prazo de matrícula para as tres universidades galegas, unha vez realizadas as probas da ABAU, veñen de botar o cerre ás súas portas outras 31 carreiras universitarias, segundo datos da CiUG, que sumadas ás 72 xa pechadas o pasado 17 de agosto, resultan nun total de 103 titulacións que non acollen a máis interesados. Isto significa que tan só 69 seguen esperando e chamando ao alumnado a ocupar as súas vacantes.

Nesta ocasión tan só cerraron dous dobres graos: o de ADE e Dereito no campus de Ourense da Universidade de Vigo, cunha nota final de 9,130 fronte ao máis elevado 10,214 da primeira listaxe de convocados, pero bastante por riba do 8,760 co que pechaba no curso 2019-2020; e o de Enxeñaría Biomédica e Enxeñaría Mecánica, que baixou dun 12,122 da primeira convocatoria a un actual 10,616,, unha considerable baixada de punto e medio. O resto de titulacións son, por tanto, de natureza simple.

Xa ningunha carreira pechou por riba da barreira do 13, mais nesta convocatoria vólvense ver notas altas. O ouro á máis elevada lévao a titulación en Biotecnoloxía do campus compostelán desta mesma universidade, que cerra cun 12,660, unha puntuación menor ao 12,952 da primeira listaxe pero maior ao 12,338 do pasado ano; aínda que como se observa, son lixeiras variacións que rondan sempre o 12. A prata foi para Odontoloxía, grao tamén do campus compostelán, cuxo último alumno/a admitido obtivo un 12,340, menor que o anterior 12,696 pero maior ao 11,600 do precedente curso. E o bronce obtívoo Enfermaría tamén na capital, cunha calificación de 11,823, similar ao 11,040 do pasado ano, pero lonxe do 12,696 que se pedía na primeira listaxe de convocados. Outras titulacións como Veterinaria no campus de Lugo (USC) ou Enfermería no campus coruñés da UDC, tamén quedaron arredor do 11: 11,260 e 11,396.

Vese, un ano máis e noutra nova listaxe de convocados, como a Universidade de Santiago de Compostela se leva a palma das carreiras coas maiores notas de corte. Desta terceira lista pecha cun maior número de graos o campus compostelán, cun total de 10. Xuntando esta cifra coas 2 titulacións sen vacantes no campus de Lugo, a institución compostelá clausura nesta terceira convocatoria 12 graos. Así, dita universidade ten cubertas, nestas datas, as prazas de 42 carreiras, quedando tan só 21 abertas.

Tamén a Universidade de Vigo pecha 12 carreiras nesta conxuntura: catro no campus de Ourense, tres no de Pontevedra e cinco no de Vigo. Sumando estas 12 ás xa cerradas 14 titulacións, quedan sen vacantes un total de 26, deixando pois 37 aínda á espera de novo alumnado.

Por último, a Universidade de A Coruña deixa sen oportunidade de matrícula a persoas interesadas en sete carreiras: 6 no campus herculino e tan só unha no ferrolán. De entre os 52 graos que conforman dita institución universitaria, quedan tan só prazas libres en 18.

Para as persoas convocadas nesta terceira listaxe, o prazo de matrícula será dende hoxe ás 00.01 horas ata as 23.59 do martes día 25 de agosto. O resto de alumnado que non entrase na carreira desexada poden consultar o seu posto na lista de espera.