Tan solo quedan 15 plazas libres en el campus compostelano de la USC

A pesar de que hace muchos años que Galicia dispone de siete campus universitarios, el compostelano es el más demandado, no en vano el 4 de septiembre cumplió 525 años, como recordó el rector, Antonio López, en el acto de inicio de curso celebrado el pasado viernes. Para muchos de los jóvenes que inician estudios universitarios es su primera preferencia.

Tanto es así que a día de hoy la Universidade de Santiago (USC) sólo tiene 15 plazas libres de primer curso y aquellos que se hayan presentado este mes a la convocatoria extraordinaria de la ABAU (Avaliación do Bachillerato para o Acceso á Univesidade) únicamente podrán acceder a los 10 pupitres libres del Grao en Filoloxía Clásica o los 5 que quedan en el de Xeografía e Ordenación do Territorio. Sólo podrían hacerlo en titulaciones cerradas si tuvieran debidamente justificada la razón por no haberse podido presentar en julio, como podría ser por ejemplo estar enfermo de covid-19.

Estos dos títulos no suelen completar el aforo pero son de los considerados singulares, es decir, “los que por sus concretas características resulte esencial e indispensable para la oferta global del sistema y para la formación universitaria de la comunidad autónoma”, según recoge una Resolución publicada en el Diario Oficial de Galicia el 30 de marzo de 2017.

Salto hacia arriba de Lugo

Y es que este curso que comienza hoy, 21 de septiembre, aumentó de manera notable el número de matrículas de primer curso, hasta un 6,6 por ciento. No tiene la culpa especialmente el campus compostelano, que suele cerrar prácticamente todas sus plazas año a año, sino el de Lugo, que dió un gran salto hacía arriba, nada menos que un 36,4 %.

También es verdad que cuenta con dos titulaciones nuevas –Bioquímica y Empresa e Tecnoloxía– y una implantada el curso pasado con mucho éxito, Robótica, pero la dos de primer año no suman más que 100 plazas y sin embargo la matrícula se incrementó en 217 personas.

En la ciudad de la muralla se pasó de una primera matrícula en 2019-2020 de 595 estudiantes a los 812 actuales, esto es un 36,4 % más con respecto al curso anterior. En el conjunto de la USC, ese 6,6 % se traduce en que de 4.307 nuevos alumnos se pasa a 4.593, 286 más.

Índice de cobertura

La Universidade de Santiago ofrece el curso que se inicia hoy un total de 4.543 plazas, 50 menos de las que tiene cubiertas, por lo que está en el 101 % de su cobertura. La explicación a este desfase de plazas ofertadas y matriculados reside en que si se cierra un grado con una nota de corte determinada, puede haber más de 1 aspirante con esa misma calificación y tienen derecho a entrar todos. También puede deberse a que los llamamientos no se hacen de uno en uno y, como finalmente no todos acaban matriculándose, se llama a alguno más del límite de plazas.

Todas las universidades suelen hacer lo mismo porque nunca es un número elevado si sobrepasan el aforo. Además, prefieren que entren dos alumnos más, por ejemplo, a que terminen quedando plazas vacías.

Si se segrega este índice por campus, la diferencia es notable, aunque con muy buen resultado ambos. En Lugo, la cobertura para este curso es del 85 %, muy mejorado con respecto al año pasado, porque de 973 plazas ofertadas están cubiertas 812.

En el campus de Santiago el dato llega hasta el 105 % porque ofrece 3.570 plazas de primer curso de grado y se matricularon a día de hoy 3.780 estudiantes.