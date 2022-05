Taxis interurbanos el 10 % más caros y con sorpresa

El Diario Oficial de Galicia recogía este viernes la Orden del 26 de abril de 2022 por la que se aprueban las tarifas aplicables a los servicios de taxi de ámbito interurbano, una norma que recibió el beneplácito del Consello Galego de Transporte con una única excepción: la del colectivo que defiende los intereses de las personas consumidoras, que representa el secretario xeral da Unión de Consumidores de Galicia (Ucgal), Miguel López Crespo. El caso es que, por primera vez desde 2014, coger un taxi será más caro a partir del próximo día 23 de mayo.

¿Cuanto? Depende. La Xunta atiende a la petición de la Federación de Autónomos do Taxi de Galicia (Fegataxi), organización mayoritaria en el sector, que estimaba necesaria la revisión de tarifa. Manuel Sánchez Quintimil, defiendía esta actualización, por llevar congeladas desde siete años. La repercusión de la subida de los combustibles en el sector, que arrastra también los efectos de la crisis económica derivada de la pandemia del covid-19, obligaba a ello. ¿Dónde está el problema, entones, para el representante de los consumidores? El caso es que las nuevas tarifas introducen cambios en la percepción mínima, que pasa de 3,30 a 3,60 euros, o en la hora de espera, de 14,57 a 16,00 euros. Hasta ahí todo queda claro. Sin embargo, Miguel López habla de “subida encubierta de precios”.

Se aplicara suplemento del 20 % en domingos, festivos, o en el horario de las 22.00 a las 06:00 horas, así como del 24 y el 31 de diciembre.

El caso es que el paso del taxímetro, aunque se mantiene en 5 céntimos, según Ucgal, reduce los metros contabilizados en cada uno de ellos desde los 45,45 hasta los 41,67. Es decir, que recorrer menos metros resulta más caro. La asociación entiende que se da una “falsa trasparencia de mantenimiento de los precios o ligera subida” de los mismos “cuando la realidad se traduce en incrementos muy superiores”.

Por error, en un primer comunicado se disparaba desde Ucgal el precio por paso un 14 %, al tomar como referencia las tarifas de 2010, que por paso recorrían 48,54. Desde Fegataxi Sánchez Quintimil las limitaba sin embargo al 10 % y aseguraba a este periódico que “el sector del taxi no se ha escondido durante esta época. Las tarifas son necesarias para lograr un equilibrio en nuestro negocio. Esto no es un negocio lucrativo. Estamos en una época donde es más complicado sobrevivir dado el contexto de crisis”.

Ucgal argumentaba que las citadas tarifas basan su cambio cuantitativo en “la moda de reducir el número de unidades de servicio o producto trasladando a la ciudadanía una falsa apariencia de mantenimiento de precios o, a lo sumo, de ligera subida, cuando en realidad los incrementos son muy superiores”.

Unión de Consumidores de Galicia dice entender perfectamente que ante la subida de los precios de la energía el sector plantee incrementar sus precios, pero critica que, con el visto bueno de la administración, defienda unas tarifas “que adolecen de falta de transparencia y que insultan a la inteligencia de las personas consumidoras”. Sobre todo porque la citada falta de claridad en los precios “afecta especialmente a personas consumidoras vulnerables, como son nuestros mayores, usuarios habituales de los servicios interurbanos de taxis, que como resumió recientemente Carlos San Juan, son mayores, pero no idiotas”. Verán cómo desplazarse de municipios vecinos al hospital compostelano, por ejemplo, les saldrá mucho más caro sin saber bien por qué.

Apunta Ucgal que se suma a esta tendencia alcista el sector del taxi de A Coruña, que esta semana llevó a la comisión de precios de Galicia “su propuesta de subida encubierta de precios de más de un 9 % en el servicio diurno y sobre el 11 % en el nocturno”, movimiento que, se temen, replicará el sector en otros concellos “al más puro estilo copia-pega”.

Frente a estos argumentos, el presidente de Fegataxi alegó que “es necesario valorar que desde 2014 no se subieron las tarifas, y éste no es un aumento desproporcionado”. Reconoce que quizá hubiese sido preferible hacerlo de forma más gradual, pero que ahora, respetando las valoraciones de los consumidores, no les queda ningún otro remedio.