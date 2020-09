Temor a que Gamesa se marche de

Antes de la gigantesca crisis económica, la planta de Gamesa en As Somozas empleaba a 700 personas. Ahora cuenta con 300 trabajadores, que temen otro importante bache en su camino. Según denunciaron este viernes en rueda de prensa, Siemens-Gamesa está realizando importantes inversiones en sus instalaciones de Portugal (en Vaos). “Pero nos preocupa que en As Somozas só confirman carga de traballo ata finais de 2020, e non hai unha aposta económica”, indicaron. Crece el miedo a la deslocalización y al cierre de la fábrica de palas para parques eólicos.

Solamente esta planta situada en los altos de este municipio de Ferrolterra aporta más empleo directo que la central térmica de Endesa en As Pontes, según palabras de sus propios empleados. Sergio López Pedreira, presidente del comité de empresa de Siemens-Gamesa, señala que “hai unha preocupación por que só nos confirman carga de traballo ata finais de ano e porque mentras tanto hai unha forte inversión en Portugal”. Admite así “o medo a unha deslocalización e a un peche inminente, como xa sucedeu na comarca con moitas empresas”.

Además de las inversiones millonarias en esa planta de Portugal, Siemens-Gamesa también “estaría pensando en fabricar alí os seus modelos novos como o G-145, o G-155 e o G-170”. Además, los trabajadores de As Somozas perciben que sus instalaciones “están quedando obsoletas, o director xeral da sección de palas comenta que non haberá inversións”. Para 2020, se había firmado un compromiso de ocupación hasta finales de año. Y la plantilla quiere lo mismo para 2021: “Pero non somos capaces de que a empresa conteste, pedimos reunións constantemente cos directivos e parece que non están interesados”.

El último encuentro fue el 9 de julio, con acuerdo de volver a verse tras las vacaciones. Se hace de rogar y el comité lo ha pedido por escrito, “para que nos digan se hai novos pedidos, pero non nos contestan”. También el órgano de representación de los empleados ha solicitado reunirse con las administraciones públicas, para establecer una mesa de trabajo sobre la viabilidad de As Somozas. Pero de momento, sólo han obtenido el silencio.