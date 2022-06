Temperatura de récord cuando aún falta una semana para el verano

··· La inestabilidad atmosférica que vive la comunidad gallega este año no solo tiene que ver con las altas temperaturas atípicas para la época del año, sino también con las tormentas que, de forma reiterada, llegan a Galicia y causan sustos, desperfectos e inundaciones en un territorio que no está preparado para ellas, por no ser típicas de nuestro clima.

··· Cuando apenas ha pasado una semana desde la última tormenta que azotó Galicia, que trajo consigo lluvias más copiosas de lo que muchos recordaban incluso en los peores días de invierno, junto a granizo, este jueves volverá la probabilidad de ver rayos y lluvias.

··· Este tiempo inestable durará, como mínimo, según refleja Meteogalicia, todo el fin de semana, a pesar de que las temperaturas seguirán siendo altas.