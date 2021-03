Tensa ronda de preguntas al presidente sobre recuperación económica e igualdad

Feijóo contesta que ante las acusaciones "lo que le interesa es tender la mano al Partido Popular", ironiza. "Está claro que el PP está en crisis y Caballero mejor que nunca", comenta el presidente entre las risas de los otros miembros del grupo. "Consideramos oportuno que comparecieran las 49 personas que lo hicieron", dice, y añade que "sería necesario avanzar en esa comisión y luego de cerrado el acuerdo debatirlo con los líderes de la oposición", plantea. "¿Ustedes proponen comisiones de estudio y reactivación y luego antes de terminarlas se levantan y dicen que quieren otro formato? Pues no parece muy serio", reafirma Feijóo. "De los 108 proyectos de Next Generation el 40% ya están presentados en el Gobierno central", asegura el titular de la Xunta, que incide en que "no se puede seguir con planteamientos absurdos" de decir que todo esto es "un paripé".