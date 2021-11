La pandemia no terminó, avisó el presidente. El 25 % de los pacientes que están hospitalizados no están vacunados, informó. En los próximos días se superarán los mil casos activos, auguró. Mañana se reunirá de nuevo el subcomité clínico. La incidencia en la comunidad, ligeramente por encima de los 30 casos por cada cien mil habitantes, sigue subiendo, indicó Feijóo, haciendo de nuevo un llamamiento a la prudencia, pues "no porque estemos vacunados nos vamos a dejar de contagiar"