Tímida reapertura de vacunódromos en el primer día de citación de septuagenarios

Este viernes han reabierto sus puertas los quince puntos de vacunación masiva habilitados para la inmunización contra el covid en la comunidad gallega. Los llamados para esta reinauguración eran los mayores de 70 a 79 años, que recibirían su tercera dosis, y también el colectivo inoculado con Janssen, fundamentalmente marineros, para ponerse una segunda adicional. El regreso fue tímido.

Autoridades sanitarias se presentaron ante los medios en todas las áreas para dar cuenta del avance de la campaña. Desde la Cidade da Cultura, la directora de enfermería y coordinadora de vacunas del área de Santiago, Victoria Carral, a las 12.00 horas, aseguraba que “la afluencia está siendo más baja de lo que nosotros esperábamos, porque, teniendo en cuenta que hay mucha gente que está viniendo sin tener cita (casi un 50 % que tenían cita para otros días), hoy está viniendo poca gente, al menos en estas primeras horas”.

Y es que hasta el lugar no solo se desplazaron los mayores que habían sido convocados este viernes, sino también muchos otros que tenían citas en días sucesivos. “Detectamos que está viniendo muchísima gente que no tenía cita para hoy y, aunque no queremos fomentar que todo el mundo venga sin cita, y rogamos que vengan dentro de sus posibilidades cuando se les ha llamado, estamos vacunando a todos”, indicó Carral, que destacó, además, que se daban muchos casos de “matrimonios que a lo mejor tenían citas por separado y vinieron juntos, personas que se iban de viaje en el día que se les citó y no podían venir...”.

“Estamos aquí hasta las nueve y media de la noche, así que animamos a todos a acercarse, da igual cuándo”, enfatizó la profesional sanitaria, que también incidió en que “si alguien tenía cita para las siete pero llega a las ocho y media, no pasa nada, le vacunaremos, porque lo importante es que la gente acuda”.

En este sentido, la gerente del área sanitaria de Santiago, Eloína Núñez, recordó que la Ciudad de la Cultura habilitó 13 cabinas de vacunación para estar “mañana y tarde”, en horario de 9.00 a 14.00 horas y de 15.30 a 21.30 horas. Y, aunque reconoció que “hoy hay tranquilidad (de asistencia), eso no significa que en los próximos días venga poca gente, porque esperamos que la afluencia sea alta”.

“Desde aquí me gustaría dar un aviso a toda esa población que aún no está vacunada, o para aquellos que están viniendo de regreso a Galicia, que sepan que pueden vacunarse en sus centros de salud, en la Ciudad de la Cultura o, incluso, en el área de Medicina Preventiva del CHUS, porque aquí lo imprescindible es que la población se vacune, para evitar este incremento de casos que estamos teniendo, ya que la vacuna se ha demostrado suficientemente efectiva en disminución de contagiados y de pacientes ingresados y en ucis en este área y en toda la comunidad”, concluyó.

En la Cidade da Cultura está previsto que se vacunen 40.600 personas de 70 a 79 años hasta el 30 de noviembre, que, sumadas a las 6.000 del Barbanza, harían un total de 46.600.

EL 20 % DE LOS INGRESADOS NO RECIBIERON NINGÚN PINCHAZO. Al recinto de vacunación masiva habilitado en el área de Pontevedra, acudió el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, que se mostró optimista con poder vacunar “lo antes posible” a los escolares menores de doce años, el mayor segmento de población que todavía no ha recibido inmunización. “En dos o tres semanas” la Agencia Europea del Medicamento (EMA) podría avalar las vacunas infantiles, para lo cuál en Galicia “ya tiene todo preparado”, solo falta por saber qué suero o cuánta dosis se les inyectará a los niños, ya que “probablemente sea solo un tercio” de la proporción para adultos, según indicó.

Galicia, tal y como recordó Comesañan, cuenta ya con un 93,4 % de la población diana (mayores de doce) con pauta completa, y con esta nueva campaña centrada en mayores de 70 a 79 hasta el 30 de diciembre, se prevé vacunar a otros 291.400 gallegos más, a los que se sumarían los cerca de 124.000 que recibieron la vacuna de Janssen.

Y es que, para el conselleiro, la vacunación sigue siendo la “herramienta más importante” para luchar contra el covid, aunque destacó los “excelentes” datos de la campaña de inmunización en Galicia, insistiendo en la necesidad de “mejorar más” pues, de los enfermos covid ingresados en hospitales, un 20 % son personas que no se habían vacunado, y en uci, la cifra sube al 50 %.