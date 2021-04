Tirón de orejas de Conde a Naturgy por el centro de control que deja A Coruña

El grupo parlamentario del BNG registró también una batería de iniciativas, desde preguntas orales para su respuesta en Comisión y en el Pleno del Parlamento de Galicia, además de una pregunta escrita, con las que pretende instar a la Xunta a que frene la “deslocalización a Madrid do Centro de Operacións de Naturgy da Coruña”.

Detallan que la primera de las iniciativas, la pregunta oral, se substanciará este mismo miércoles en la Comisión de Industria a partir de las 16 horas, formulada por la diputada Noa Presas, responsable de esta materia en el grupo nacionalista.

Sostiene el Bloque que la pretensión de Naturgy es una nueva muestra “dun modelo enerxético deseñado de costas aos intereses galegos, baixo un prisma centralista e sen unha participación e control público do sector, privatizado ao longo dos anos e controlado por grandes oligopolios”.

Critica el BNG que ante la desindustrialización de aqla urbe herculina y de toda la comarca la actitud de la Xunta “é a de se pór de perfil”, pues “desde comezos de febreiro non se deu, até o momento, ningunha iniciativa firme por parte do Goberno galego”. Apuntan que los únicos movimientos fueron “dúas reunións cos traballadores, e non por iniciativa da Xunta”, esclarecen.

Destaca el Bloque que “neste momento no que moitas das empresas eléctricas están a reorientar as súas tecnoloxías de produción e a obter novas cotas de mercado, por exemplo no ámbito eólico, non é aceptábel que os postos de traballo asociados non se manteñan na Galiza”, por lo que en un comunicado urge a la Xunta a que se mueva políticamente “para impedir unha nova perda de tecido industrial no país”.