Toda Galicia en nivel máximo de alerta por unha vaga de calor extrema ata o venres

SANTIAGO. EUROPA PRESS. A Xunta estendeu o nivel máximo de alerta por onda de calor polos valores "extremos" que alcanzarán os termómetros até o vindeiro venres. O nivel tres (máximo) xa fora declarado a pasada semana en Pontevedra e a fin de semana tamén se alertou de altas temperaturas en Ourense. Os centros sanitarios galegos están en sobre aviso polo "previsible aumento" de patoloxías asociadas á calor. Fontes do servizo galego de meteoroloxía, Meteogalicia, sinalaron a Europa Press que esta vaga de calor expandirase, como mínimo, até o venres. Ademais, esta onda de calor "extrema" na comunidade rexistrará temperaturas superiores aos 40 graos en varios puntos das provincias de Pontevedra, Lugo e Ourense.

Respecto da súa duración, segundo fontes de Meteogalicia, esta situación pode ser unha das vagas de calor "máis longas" rexistradas en Galicia desde que hai rexistros. Até o venres, como mínimo, a comunidade permanecerá baixos os efectos dunha masa de aire "moi cálida" de orixe norteafricana. No entanto, como informou a Xunta, cara á fin de semana achegarase unha Depresión Aillada en Niveis Altos (DANA) no Atlántico, ao oeste da península Ibérica, que fará que a intensidade e a duración do aire cálido sexa superior a outros episodios. Isto fará, así mesmo, que as temperaturas, tanto mínimas como as altas, sexan moi elevadas durante o período. A situación finalizará co achegamento da DANA a Galicia, previsiblemente durante a fin de semana, xa que nese momento haberá inestabilidade e por tanto nubes, tormenta e a entrada de aire atlántico máis fresco e húmido que ocasionaría un importante descenso nos termómetros.

RISCO DE INCENDIOS. Doutra banda, desde Meteogalicia alertaron acerca da posibilidade de incendios na comunidade. "Existe un risco potencial moi alto durante esta semana en, practicamente, toda Galicia", sinalou un experto do servizo meteorólogo. Segundo os datos de Meteogalicia, Ourense sufrirá as maiores temperaturas da comunidade. Desde este luns ao xoves, a provincia interior permanecerá por riba dos 40 graos, con máximas de 42 graos o martes 12 de xullo e o xoves 14. As maiores temperaturas estímanse nas rexións do Canón do Sil e a depresión de Ourense.

Pola súa banda, a provincia da Coruña rexistrará os datos máis suaves estes días. A temperatura máxima na zona será o xoves 14 de xullo, con 31 graos. O resto de xornadas --11, 12 e 13 de xullo-- terán, respectivamente, máximas de 24, 28 e 27 graos. Santiago tamén contará con altas temperaturas nas próximas xornadas, con máximas de 36 graos. Ademais da capital galega, Lugo e Pontevedra atópanse nunha situación similar, con temperaturas que pasarán os 36 e 38 graos, respectivamente. A zona de Vigo, ademais de computar días por riba dos 34 graos, terá as noites máis cálidas de toda a comunidade. Coa excepción do luns, con 15 graos, as temperaturas mínimas en Vigo non baixarán dos 20 graos. A noite máis calorosa situarase este xoves, cando as mínimas non descenderán dos 25 graos.

RECOMENDACIÓNS. Pola súa banda, a Consellería de Sanidade recomenda beber máis líquido do habitual sen esperar a ter sede, sobre todo auga e zumes de froita lixeiramente fríos. Deberase evitar inxerir bebidas quentes, alcohólicas, café, té e as moi azucaradas. Tamén se recomenda comer froitas e verduras e evitar as comidas copiosas. Respecto da vestimenta, recomenda usar tecidos naturais, roupa lixeira e folgada, de cores claras, sombreiros, lentes de sol e cremas protectoras solares. O calzado, cómodo, fresco e que transpire. En canto ao interior de edificios, recomenda permanecer en lugares ventilados ou acondicionados e utilizando as habitacións máis frescas da vivenda. Tamén se poderán usar ventiladores e nos momentos de calor máis intensa, pódese refrescar o corpo cunha ducha ou auga morna. Ademais, procurarase evitar aglomeracións de persoas en locais sen aire acondicionado.

No exterior, evitarase, na medida do posible, as actividades a horas calorosas, reducirase a actividade física, buscaranse sombras e, cando se estacione o coche, non se deberá deixar no interior nin a nenos nin a persoas maiores, nin ningún animal de compañía. Ademais, convén non ir á praia nas horas de máxima calor (mediodía e a primeiras horas da tarde). Tampouco nunca se debe quedar ninguén durmido tomando o sol. Respecto das cremas de protección, utilizaranse as de maior protección posible e nunca inferior a 20. E se ten parentes ou veciños que viven sós, é conveniente facerlles un seguimento especial estes días, co fin de comprobar que adoptan as medidas recomendadas e o seu estado de saúde é o habitual.