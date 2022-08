Todo el mes sin consultas para atender las urgencias

Ante las denuncias de la Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública por la imposibilidad de obtener citas en el centro de salud Sanxenxo-Baltar-Portonovo, la gerencia del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés ha alegado el cierre de agendas médicas para poder atender las urgencias.

En concreto, la voz de alarma se daba este lunes, cuando la Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública alertaba de esperas en el centro de salud de Sanxenxo que hasta el mes de septiembre para consultas, renovar recetas o emitir bajas laborales por “el cierre de agendas médicas”.

Una situación que desde la asociación consideran una “una vulneración inaceptable del derecho de la población a acceder a la asistencia sanitaria”. Además, critican la medida de la Xunta de proporcionar vivienda gratuita a los médicos que aceptasen trabajar en verano en Sanxenxo, pues entiende que es “una desafortunada ocurrencia de marketing populista que no soluciona nada”.

También el Colexio Oficial de Médicos de Pontevedra ha querido transmitir al respeto su “preocupación y solidaridad por el trato vejatorio recibido por parte de la Consellería de Sanidade”, así como ha pedido comprensión por parte de la población general cara los sanitarios. “Aconsejaríamos a los usuarios que dirigiesen sus quejas a aquellos que con su incompetencia están proporcionándoles un servicio de peor calidad”, concluyó en un comunicado.

agendas clausuradas. Ahora, en área sanitaria de Pontevedra y O Salnés, a través de un comunicado, dice que “vela por una reorganización responsable de los medios asistenciales de atención primaria” que, según su versión, está “condicionada por la carencia de profesionales para la contratación en el ámbito de la medicina de familia además de las vacaciones y las bajas”.

En el caso del centro de salud de Sanxenxo-Baltar-Portonovo, que da servicio a un importante núcleo turístico durante el verano, “la previsión de que estuvieran disponibles solo cuatro médicos y, posiblemente, tres en los días siguientes de los ocho que conforman el personal” llevó a “la inactivación de las agendas”.

Esto busca, según el Sergas, “mantener una adecuada atención a la totalidad de la población de esta localidad”, que no puede pedir cita para consulta, receta o baja médica, “y dedicar todos los efectivos para atender las consultar urgentes”. Está previsto que se mantenga esta situación “provisional” hasta el próximo 31 de agosto y, hasta entonces, se ha habilitado un servicio para “renovación de recetas” a través de la farmacéutica del centro.

Se trata de una medida similar al plan de contingencias elaborado por el Sergas para asegurar la coberutra de ausencias en los Puntos de Atención Continuada, siendo los del área sanitaria en cuestión, Pontevedra y O Salnés, los que están presentando mayor falta de médicos.

Por ello, desde el Sindicato de Profesionais da Sanidade Pública (Prosagap) han querido destacar que este “mensaje de garantizar un médico por PAC no es un éxito”. Así lo ha dicho María Torre Almón, en declaraciones a los medios el día de ayer, en las que ha sentenciado que es una solución que simplemente “queda bien”, porque “supone no decir que se cierra un PAC” y “supone no decir que no hay médicos”. “La población debe saber que no es un éxito”, continuó, y “que no se está prestando una buena asistencia sanitaria”.