Touriño fai unha aposta europeísta na súa nova obra

Socialdemocracia, Estado Nación, Unión Europea e federalismo son os catro conceptos arredor dos cales reflexiona o antigo presidente da Xunta de Galicia, Emilio Pérez Touriño, na súa obra máis recente, ‘El horizonte Europeo’ presentada onte no Centro de Estudos Avanzados da Universidade de Santiago de Compostela.

Trátase de “ reflexións profundas sobre a conexión do papel de Europa e a socialdemocracia nunha situación complexa como a actual”, tal e como apuntou o reitor da Universidade, Antonio López, que louvou a traxectoria de Pérez Touriño tanto dende unha perspectiva académica, como de xestión e política.

Este antigo profesor da Universidade fixo alusión na presentación a este novo paradigma derivado do Covid-19, que podería ser a “oportunidade para unha socialdemocracia renovada nas súas formas, nas súas políticas, e no diálogo coas outras forzas e movementos progresistas, sobre a base indispensable dunha UE que progrese na súa federalización”.

Tal e como indican dende a institución, ‘El horizonte Europeo’ non constitúe un libro de memorias, “ senón unha reflexión fundamentada na ampla experiencia política do seu autor”. Así, Touriño presenta “unha alegación europeísta a prol dunha UE unida”, moito máis nun mundo “polarizado” como o actual.

O propio “horizonte” ao que se fai referencia no título da obra, tal e como exouso o antigo presidente da Xunta e recolle a USC, fai alusión a “unha Europa unida e en paz, como primeiro proceso de creación dunha democracia supranacional entre pobos que secularmente se enfrontaron, en terribles conflitos bélicos, pola hexemonía no continente”.

O primeiro capítulo aborda o estado de benestar, e o libro avanza en dirección á crise do paradigma da socialdemocracia, a gran recesión de 2008 e a quebra do modelo neoliberal, a debilidade socialdemócrata, a ineludible aposta europea, o mercado do traballo e o sistema de pensións cono chanzos febles do estado do benestar, e a centralidade do estado e a resposta europea á pandemia. Para rematar, o autor afonda nunha pregunta: a socialdemocracia revisada?

Asemade, Touriño expuso na presentación da obra que nove meses despois de rematar o libro, a guerra de Ucraína mudou a situación económica e provocou “un punto de inflexión histórica na orde xeopolítica global”, afirma Pérez Touriño, motivo polo cal engadiu un capítulo no que aborda o rol da UE neste novo contexto internacional.

“Alén dos debates ideolóxicos e dos titulares de prensa, fronte aos desafíos que implica a guerra de Ucraína, e con máis razón na medida en que a invasión rusa se alongue no tempo, os europeos necesitamos dun gran plan económico con obxectivos a medio e longo prazo sustentado nunha resposta fiscal común”, engadiu.

Neste senso, Emilio Pérez Toruiño quixo concluir indicando que “avanzar na federalización da UE dende o principio de subsidariedade, construír unha Europa máis capaz, máis forte en termos políticos e económicos, asumindo a riqueza histórica, a enerxía e as capacidades dos estados nacionais que a compoñen, xunto coa súa diversidade e complexidade cultural e política, é unha senda que cabe recorrer para poder chegar a dar respostas, dende Europa, aos retos sociais e económicos desta nova época”.