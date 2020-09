Trabajadores de Alcoa, a por todas para lograr la venta a GFG Alliance

Fuego en la calle, unanimidad en el Parlamento gallego. Trabajadores de Alcoa cortaban de nuevo el tráfico este martes en la Autovía del Noroeste (A-6), a la altura del municipio lucense de Outeiro de Rei, para reclamar una vez más que llegue a buen puerto el proceso iniciado y en la recta final para la venta de la planta de aluminio primario al grupo GFG Alliance-Liberty House.

No habrá día esta semana, apuntaba el presidente del comité de empresa, José Antonio Zan, en el que no salgan a reinvidicar su futuro. Se lo juegan a todo o nada de aquí al próximo domingo, día final del plazo de negociación.

Mientras, desde el Pazo do Hórreo se volvió a aprobar por unanimidad una iniciativa del PPdeG para que la Xunta pida al Gobierno central la aprobación ya del estatuto para la industria electrointensiva que fije un precio energético “estable”. La propuesta solicita también al Estado que estudie que la planta de Alcoa San Cibrao, en Cervo (Lugo) opte a los fondos de reconstrucción de la UE.

Esta fue una de las tres proposiciones no de ley (PNL) que salieron adelante en el primer pleno ordinario de la XI Legislatura. La defendió la popular Elena Candia, quien recordó que aunque el ERE presentado para la planta, y que se ejecutará si al final de semana no hay un acuerdo de venta afectará “directamente a 534 familias, el efecto indirecto en toda A Mariña será demoledor. “Estamos en una semana crucial”, avisó, afeando al Gobierno por no haber estado “a la altura, fijando un precio eléctrico estable.