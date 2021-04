La Plataforma Víctimas Alvia 04155 reclamó ayer de nuevola dimisión de Andrés Cortabitarte, el alto cargo de Adif imputado en el caso del trágico accidente ocurrido en julio de 2013 en la curva de A Grandeira, en Santiago. Cortabitarte era jefe de Seguridad del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias en el momento de la puesta en marcha de la línea del AVE. Él, y el maquinista del tren siniestrado, Francisco José Garzón Amo, son los dos únicos imputados por el accidente, en el que murieron ochenta personas.

Ayer mismo, el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, descartó sin embargo que Cortabitarte vaya a ser cesado como alto cargo de Adif. Al menos no lo será, explicó en respuesta a las víctimas, mientras solo sea imputado y no culpable. “Este empleado no tiene ninguna responsabilidad en materia de seguridad, lo que no podemos es despedirlo porque es un empleado sobre el que todavía no pesa una sentencia que lo inhabilite”, advirtió Ábalos, quien añadió que no entra en las relaciones laborales ni en las “represalias”. “No hay ninguna razón todavía para inhabilitarlo”, insistió .

“Hemos hecho cuanto se nos ha pedido dentro de los límites legales en nuestro poder”, dijo también el titular de Transportes,, al tiempo que lamentó que pueda haber “dudas” sobre su intención cuando ya ayer apostó por la “colaboración con la justicia y reparación de las víctimas y empatía con ellas” en este caso.

En un comunicado de prensa emitido tras conocerse la decisión de la Audiencia Provincial de A Coruña de cerrar la instrucción del caso, siete años después, e imputar al maquinista y conductor del tren siniestrado, las víctimas se mostraron “satisfechas con que finalmente se vaya a celebrar el juicio”. José Garzón y Cortabitarte responderán por fin ante un juez por 80 supuestos delitos de homicidio por imprudencia grave profesional y 144 de lesiones, pero la plataforma considera que debe haber más reacciones.

Las víctimas y familiares del accidente de Angrois, presidida por Jesús Domínguez, volvía a exigir así la dimisión de quien ahora ocupa un cargo de libre designación del Adif y fue jefe de seguridad del mismo organismo cuando en 2011 se puso en marcha la línea ferroviaria Santiago-Ourense, Se muestran contentos de que al Audiencia desmonte la “versión oficial” del Gobierno, pero exigen disculpas de José Blanco y Ana Pastor, sucesivos ministros de Fomento, así como su dimisión de todos sus cargos públicos asumiendo su parte de responsabilidad en el siniestro.

En el comunicado, la asociación lamentó además que no vaya a haber más enjuiciados en la vista oral pendiente de fecha, pues insisten en el comportamiento negligente de Adif, de Fomento y del operador Renfe del que dicen que tuvo “constancia por escrito” de la peligrosidad de la curva de A Grandeira, a la altura del barrio compostelano de Angrois, donde se produjo el descarrilamiento el 24 de julio de 2013.

Al actual ministro, José Luis Ábalos, la plataforma de le echa en carga que “es una vergüenza que diga que la prioridad del Gobierno es el respeto a las víctimas”, ya que “lleva dos años y medio” sin recibirles.

El portavoz de esta asociación, Jesús Domínguez, en declaraciones a Europa Press, recordó que el socialista se comprometió en su momento ante las víctimas a que, en el momento en que esta imputación estuviera ratificada por la justicia, Cortabitarte sería cesado de su puesto de libre designación.

Además, Domínguez reprochó al ministro que ofreciese colaboración con la justicia para determinar las causas del siniestro. “¿Qué aclaraciones, si se niega a investigar técnicamente el accidente como le pide Europa?”, se preguntó. Hacía así alusión al único informe oficial realizado por el Estado español sobre el descarrilamiento en la curva de A Grandeira, el de la comisión de investigación de accidentes ferroviarias (CIAF), organismo que se inscribe en el ministerio y que señaló al maquinista como único responsable, a diferencia de lo que ahora ha dictaminado la instrucción judicial, al imputar también al alto cargo de Adif.

“Ningún respeto y ninguna sensibilidad”, añadió el portavoz de la plataforma, haciendo referencia a las palabras de Ábalos, quien, aseguró, causó a las víctimas “más dolor aún”. “Tiene que cumplir su palabra, porque dijo que cuando saliese el auto lo destituirían de su puesto (a Cortabitarte)”, concluye.

La plataforma demanda asimismo dimisiones en bloque CIAF) por responsabilizar únicamente al maquinista y recuerdan que esta organización de víctimas siempre dijo que el “fallo humano” del conductor, que tras una llamada del interventor de a bordo no pudo reducir la velocidad, no era la única causa.

“A lo largo de estos años víctimas, familias y amigos hemos tenido que ir a Europa para ser tratados como verdaderos ciudadanos y hemos luchado mucho para desmontar la verdad oficial”, remata la plataforma .