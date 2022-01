Treinta mil personas a la huelga en las conserveras

Convenio. La huelga del sector conservero afectará a más de 30.000 personas y 700 empresas, principalmente asentadas en Galicia y Cantabria. Este jueves tuvo lugar la reunión de mediación en el SIMA previa al paro convocado por CCOO, UGT y CIG en el sector.

Un encuentro que no fructificó, y que era la última oportunidad de evitar el inicio de la huelga que arrancará el día 21 y continuará el 3 y 4 de febrero. Mientras la patronal, representada por Anfaco, defiende que se cobran salarios justos y no existe brecha ni discriminación salarial contra las mujeres, y que tampoco hay abuso o fraude de la temporalidad, entre los convocantes CCOO alega que las condiciones salariales de la industria del pescado son un 25 % de media inferiores a las de la industria alimentaria de la que forma parte y el convenio estatal de conservas es el más bajo. Reclaman eliminar la brecha salarial y revalorizar el salario según el IPC. J. C.