Tres de cada 10 desaparecidos en la autonomía eran menores

Cualquier desaparición trae consigo angustia, pero especialmente en aquellos casos que incumben a menores, pues son los más vulnerables ante cualquier desgracia que les llegue a ocurrir: ya sea voluntaria o no. Por ello, la labor ciudadana y policial es indispensable para resolver estos casos; mediante información que de con ellos, ubicándolos y otorgándole un final feliz al doloroso suspense.

Galicia, según el Informe de Personas Desaparecidas 2020, publicado por el Ministerio del Interior, recoge 198 actas por desaparición activas, que suponen el 3,6 por ciento de las 5.529 que hay en España.

En esta línea, A Coruña es la provincia donde se acumulan más personas en paradero desconocido (el 38,38% con 76), seguida de Pontevedra (52 que suponen el 26,26%) Lugo (el 19,19% con 38 hechos) y Ourense (el 16,16% con 32).

De los casos que continúan sin resolverse, cerca de una tercera parte incumben a personas que no habían cumplido los 18 años cuando se les perdió la pista (29,8%). Así pues, las denuncias activas vinculadas a menores en nuestra comunidad son 59 en total: A Coruña (19), Pontevedra (17), Ourense (12) y Lugo (11).

Desde SOS Desaparecidos Galicia, su coordinador, Wenceslao Yáñez, explica que “la mayor parte de las alertas de menores son fugas de centros”, cifrando este porcentaje sobre “el 80%” del conjunto global. Sin embargo, aun siendo intencionadas, el peligro y la preocupación es la misma, puesto que una escapada voluntaria en horas “deja” de serlo y “mucho más” si son menores.

Con todo, la dificultad de conocer los datos de estos menores (aunque sea para incentivar su búsqueda) es demasiado grande ya que “en teoría el 99% están tutelados por la Xunta, bien tutelados o bien tienen alguna custodia” y “la denuncia la presenta el centro y no da datos”, detalla Yáñez sobre dicha situación, desconociendo si “es que Fiscalía no se lo permite” o si son estos espacios los que “no quieren para que no se divulgue que se les escapó un menor”.

En este sentido, en su portal web www.sosdesaparecidos.es comunican los avisos de las desapariciones, pero solo las de aquellas personas que han verificado sus familias, quienes deben mandar una copia de la denuncia y, si es menor, una autorización firmada por sus tutores.

Por ello, del total de 198 personas (actualizado hasta 2019) únicamente recogen 28 casos. Y, de todos esos, solo uno corresponde a una menor de edad, Claudia Gómez Ovejero, la cual desapareció el pasado 11 de noviembre, en Allariz, con 17 años.

“Esa (alerta) la activó el centro nacional de desaparecidos y si no tampoco tendríamos capacidad para activarla”, comenta Yañez, explicando que a ellos no les llegó información alguna y solo pudieron difundirla al haber una publicación previa.

ANCIANOS. “Este mismo problema lo tenemos con los centros de mayores”, apunta igualmente el coordinador de SOS Desaparecidos Galicia, comparándolo con la poca información (o nula) que llega de los menores que viven en centros, añadiendo que estos casos también son “desapariciones muy importantes”.

“Una persona mayor con 90 años con Alzheimer que se les vaya a las tres de la tarde, dan las ocho de la noche y no la dan encontrado (...) imagínate esa persona toda la noche por ahí lo que le puede pasar”, pone como ejemplo. Y es que, desgraciadamente, hay “muchos que los encuentras fallecidos”.

VIGO Y OURENSE. Sobre las alertas, “a nivel de Galicia te pueden aparecer sobre todo de la zona de Ourense y Vigo”, remarca además, destacando que “las primeras horas son vitales, sobre todo cuando das con gente mayor”. También con menores de edad, especialmente aquellos que “puedan tener un problema psiquiátrico”, manifiesta.

Así pues, Yáñez deja claro que no existe un tiempo mínimo para poder efectuar la denuncia (que sí había en el pasado). “Antes de 24 horas no te reconocían la denuncia, hoy en día están obligados”, explica.

De las desapariciones que gestionan actualmente, además de la relativa a Carmen, hay otras dos del pasado año, referentes a Fiz Patiño (desaparecido (con 23 años) el 16 de octubre en Narón y cuyos restos óseos podrían haber sido hallados este lunes en Ibias (Asturias); y José Abadin (se le perdió la pista el 8 de agosto con 46 años en Pereiro de Aguiar).

Del mismo modo, de los restantes casos, dos corresponden con sucesos notificados en 2019, otro par en 2018, cinco en 2017, cuatro más en 2016, tres en 2015, dos en 2014, tres en 2013, uno en 2012, 2011 y 2010; y un último en 1990, el más antiguo, que corresponde a Fernando Cuadrado (desaparecido cuando tenía 49 años en la ciudad herculina).

SEIS DE CADA DIEZ MENORES DESAPARECIDOS ERAN CHICOS DE 13 A 17 AÑOS Y EXTRANJEROS. Tal como refleja el Informe de Personas Desaparecidas, de las 202.529 denuncias recogidas en las Unidades Policiales hasta el 31 de diciembre de 2019, que hacen referencia a 121.113 personas: 97.645 desaparecieron en una sola ocasión, y 23.468 han reincidido, perdiéndose su pista en dos o más ocasiones.

Asimismo, del total de denuncias por desaparición sólo el 2,73% permanecen activas. Concretamente, estas incumben a 2.839 menores de edad (1,4%); también 2.645 mayores (1,31%) y 45 desconocidos (0,02%). El resto (197.000) fueron interrumpidas (97,27%), siendo casi dos tercios relativas a menores (132.514).

En este contexto, las denuncias activas sobre las personas que desaparecieron cuando tenían de 13 a 17 años suponen la cifra más elevada de todas (2.658), representando casi la mitad (48%) del total. “Este hecho, como no puede ser de otra forma, está muy influenciado por el perfil del mena, que es un menor de entre 16 y 17 años, próximo a cumplir la mayoría de edad cuando entra en España”, sostiene el informe.

Además, los datos seleccionados muestran, una vez más, que el perfil de la denuncia activa sobre desapariciones se corresponde con chicos, menores de edad y extranjeros, que se esfumaron cuando tenían entre 13 y 17 años (1.661), es decir, casi seis de cada pequeños (58,51%).

Finalmente, del conjunto de denuncias vigentes por desaparición de menores (2.839) al menos 1.059 (el 37,3%) se han fugado de centros de acogida y seguían bajo la tutela de la entidad pública correspondiente. Dichas denuncias se han interpuesto mayoritariamente en los últimos tres años (2017, 2018 y 2019), coincidiendo con la mayor afluencia de inmigración irregular.