UGT demanda un corpo único e ben dotado para afrontar a lacra do lume

Público. UGT avoga por un operativo, único e público, no que se conxuguen todas as forzas das distintas administracións públicas na loita contra o lume e as emerxencias no rural, como un só corpo que sexa quen de afrontar o reto de poñer couto á lacra dos lumes en Galicia. “Non pode ser que a dispersión das competencias e a multiplicidade do gasto non se traduza nunha adecuada política forestal e medioambiental”, din.

UGT denunciu a incompleta e escasa cobertura do operativo de extinción de incendios forestais de Galicia levada a cabo na campaña de verán 2020. Considera que o operativo debe encadrarse dentro dun servizo de emerxencias integral, que se constitúa como eixe esencial. Xa solicitou que se proceda á cobertura de todos os postos “vacantes” e “non vacantes” ao igual que as baixas de larga duración.

“Estimamos sobre un 20 % de prazas sen cubrir nas brigadas, non se pode garantir a seguridade no traballo”, segundo UGT, que se opón á non cobertura da totalidade dos postos.

Onde máis se nota e nas categorías de condutores de motobomba e vixiantes. Como exemplo cita que na provincia de Pontevedra “detectamos uns 14 postos sen cubrir entre as prazas de 9 e de 12 meses”. J. C.