Últimos días para solicitar as axudas destinadas ás asociacións de vendedores

COmercio. A Xunta de Galicia mantén aberto ata o próximo luns 30 de agosto o prazo de presentación de solicitudes das axudas destinadas ás asociacións de comerciantes e vendedores para fomentar a dinamización dos centros comerciais abertos (CCA) e prazas de abastos co obxectivo de impulsar a competitividade do sector.

O actual contexto de cambio, dentro da crise da covid, e a necesaria aposta pola dixitalización e as novas tecnoloxías como ferramentas de utilidade para o comercio fan que a Xunta destine 2,25 millóns de euros a esta liña de axudas, co ánimo de recuperar e impulsar o papel dinamizador do comercio na actividade das vilas e cidades galegas a través de iniciativas que permitan atraer clientela e mellorar os servizos que se ofrecen. Tanto os centros comerciais abertos como as prazas de abastos e mercados poden optar a estas axudas para a posta en marcha ou mantemento de marketplaces ou outras iniciativas dixitais para a venda e promoción de produtos dos comercios asociados, así como campañas de dinamización comercial. Tamén se inclúe o desenvolvemento de sistemas centralizados de envío e entrega a domicilio, ou a contratación de servizos externos para a xestión de contidos nas redes sociais. REDACCIÓN