Un 12% da poboación nada en Galicia reside noutras comunidades de España

A pérdida de poboación é unha tónica constante cando se tratan os problemas que afronta a comunidade galega. A nosa rexión está súmamente envellecida, seguindo a tendencia do resto do país derivada do aumento da esperanza de vida e da disminución da natalidade, pero é que, ademais, un alto porcentaxe da xente de Galicia opta por buscar oportunidades fóra da comunidade.

De feito, atendendo ao criterio de emigración externa, tanto a outra comunidade como ao estranxeiro, a comunidade cada ano perde máis e máis poboación, seguindo unha tendencia á alza dende os anos 90 con lixeiros descensos puntuais. Neste senso, é salientable o dato dos anos 2006 e 2007, momento no que se superou por primeira vez dende que hai datos (1992) o umbral dos 25 mil emigrados, concretamente 25281 e 28189 respectivamente. Dende entón, e ata o ano da pandemia, esta cifra oscilou entre os 26 mil e os 30 mil, cun descenso pronunciada (ata os 21001) no 2020 e un lixeiro aumento, aínda que non á altura do 2018, ao ano seguinte, o 2021, cando se rexistraron 26702 persoas galegas emigradas ou a outras rexións de España ou ao estranxeiro.

Das 26.702 persoas que optaron, no 2021, en conformar o seu proxecto de vida fóra da comunidade galega -tanto noutras rexións españolas como do estranxeiro- unha gran maioría procedía da Coruña,11.196 persoas, a provincia máis poboada. Pontevedra é a segunda no tocante á poboación que perde, 8.614, seguida, moi de lonxe, por Ourense 3.485 e finalmente por Lugo, 3.407.

A onde reside a poboación galega? Das 2616677 persoas nadas en Galicia que residían en España no ano 2021, 327556 facíano fóra da nosa comunidade. Atendendendo aos datos do IGE sobre o lugar de residencia dentro do estado da poboación nada en Galicia, constátase que a día de hoxe aínda se pode percibir a presencia desa migración secular, que históricamente en Galicia foi a Madrid, Cataluña e País Vasco.

Tanto é así, que atendendo ao lugar de residencia dentro de España das persoas nadas en Galicia, en 2021 en Madrid residían 76570 e en Cataluña 65576. O País Vasco é a terceira Comunidade Autónoma na que residen máis galegos e galegas do país, aínda que con unha diferencia considerable coas anteriores, 38978.

Neste aspecto, Francisco Durán, experto en movementos migratorios e profesor na Facultade de Xeografía e Historia da Universidade de Santiago de Compostela, alude a unha “herencia secular” da migración, existindo unha relación moi directa entre a rexión vasca e a galega, “sobre todo procedente do interior, en particular Lugo”, de onde había instauradas unhas cadeas migratorias que ían ata Cataluña e País Vasco nos anos 60, “así como dende o litoral a tendencia era marchar cara Madrid”.

Agora, os servizos non teñen tanto pulo na comunidade vasca como en outras, polo que a poboación galega non adoita asentarse alí. Durán apunta tamén que “o proceso de industrialización leva outros ritmos e abríronse novos escenarios”, así coma un posible “resquemor”, explica, “coa situación que houbo no País Vasco que non favoreceu moito a inmigración durante algúns anos”, en referencia á presencia activa da banda armada ETA. Asemade, “cando hai unha lingua distinta iso tamén frea un pouco á hora de tomar a decisón, sobre todo no momento de facelo con rapaces”.

Pero en defenitiva, desta migración secular, Madrid é o único destino que continúa chamando á poboación galega, que ademais se converteu no foco de atracción dentro do Estado.

A cuarta comunidade na que vive máis poboación nada en Galicia, sobre todo debido a un fluxo de emigración en aumento nos últimos anos, son as Illas Canarias (25442), seguida de Castela e León (22256), Andalucía (21325), Asturias (21001), a Comunidade Valenciana (18271) e as Baleares (10781). O resto de rexións do país, teñen menos de dez mil galegos, e son Castela- A Mancha (5858), Aragón (4996), Murcia (4310), Cantabria (4275), Navarra (3377), Extremadura (2008) e La Rioja (1776). Finalmente, nas cidades autónomas hai 382 galegos e galegas en Melilla e 374 en Ceuta.

Atendendo ao orixe, por provincias, das persoas que residen noutras rexións de España, na gran maioría dos casos as poboacións que máis se atopan son a da Coruña e a de Pontevedra, que tamén son das catro galegas as que presentan maior densidade poboacional.

Destinos máis atractivos da Emigración interior en 2021. O ano pasado, a cifra de persoas que optou por marchar fóra de Galicia foi de 18.180, unha cifra superior que a de 2020 (14862), e inferior á de 2019 (19778), aínda que amosando un repunte considerable que continúa coa tendencia á alza da emigración a outras comunidades autónomas que leva vivindo Galicia nos últimos anos, con lixeiras fluctuacións.

Por provincias, dende A Coruña é de onde marcharon máis persoas cara outra rexión de España (7803), seguida de Pontevedra (5573). Lugo (2378) e Ourense (1134) foron as que menos sufriron esta pérdida demográfica. Pola súa banda, o destino favorito en 2021 foi, sen dúbida, Madrid, un dos destinos preferidos de todas as comunidades e a onde optaron por ir nin máis nin menos que 4.232 emigrantes da autonomía galega.

Deste xeito, a capital do país atraeu no 2021 a prácticamente máis do dobre que calquera outra rexión española, sendo Cataluña (2.462). Dentro, Barcelona é a rexión máis atractiva (1.921), mentres que a Girona, Lleida e tarragona foron 180, 118 e 243 persoas, respectivamente. Neste senso, os sectores que máis pulo teñen, e que converten os destinos en zonas laboralmente atractivas, son os sectores dos servizos e do turismo.

Andalucía foi no 2021 a terceira comunidade con maior atractivo para a poboación galega, atraendo en tan só 12 meses a 2.016 persoas. Entre as provincias da comunidade, as que maior pulo teñen son Cádiz (603), Málaga (502), Sevilla (258), Granada (170) e Huelva (131), mentres que a cifra no resto non supera as 100 persoas.

Fóra do TOP 3, pero con cifras considerablemente importantes, atópanse as illas Canarias, a onde emigraron 1.823 persoas de Galicia; Castela e León, 1.539 e a Comunidade Valenciana, 1.444. O resto de comunidades teñen un pulo menor ás mil persoas no ano 2021, aínda que entre elas destacan Asturias (910), País Vasco (764) ou as Illas Baleares (743).

Pola súa banda, as comunidades autónomas que menos atractivas pareceron ou que menos posibilidades ofreceron para a poboación de Galicia foron La Rioja (112), Navarra (185) e Extremadura (182) . As cidades autónomas, Ceuta e Melilla, atraeron a 26 e 38 persoas nese ano respectivamente.

Saldo migratorio positivo. Con todo, Galicia segue a presentar unha diferencia entre saídas e entradas positiva. Como conta Francisco Durán, houbo uns anos peores, nos que o saldo migratorio foi negativo para a comunidade -entre o primeiro semestre do ano 2012 e o segundo semestre do 2013-, algo que definiu como unha época de “estampida” e de “fuxida cara o exterior”.

Dende entón, a recuperación está sendo constante e progresiva, con lixeiros descensos pero unha traxectoria ascendente no seu conxunto. Asemade, houbo unha baixada considerable no saldo migratorio propiciada pola pandemia, pero que segundo os datos, xa se está recuperando. De feito, o ano pasado, Galicia tamén tivo un saldo migratorio positivo- de 14.448 persoas-, logo de mantelo no ano da pandemia – 14.616-.

Unha parte moi importante das persoas que veñen a Galicia son persoas retornadas, que como explica Francisco Durán, veñen porque “as cadeas migratorias seguen funcionando”. Neste sendo, apunta que “nesta temporada concretamente está chegando moita xente do Perú, que veñen a través da rede e normalmente despois piden apoio institucional”. Un cambio “brusco”, no que chegan “familias amplas, de seis sete e incluso oito membros”.

Ademais dos retornados, explica, houbo “algunha volta tamén do Reino Unido, como consecuencia do Brexit” e as súas consecuencias no eido laboral, dado que a inestabilidade no estranxeiro tamén propicia a volta ao país de orixe.

En relación coa migración interior, os datos de 2021 amosan que aumentou a saÍida de persoas de Galicia cara outras comunidades autónomas, pero tamén subiron as entradas doutras rexións de España, polo que o saldo migratorio con referencia ao país foi tamén positivo, de 3.251 persoas. É destacable o feito de que aumentaron un 5,2% as entradas de españoIs e españolas na comunidade, mentres que disminuiron un 10,1% as de persoas do estranxeiro.