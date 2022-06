Un 20,2 % de los gallegos se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social

Santiago. Un 20,2 % de los gallegos estaba en riesgo de pobreza en 2021, lo que supone casi dos puntos porcentuales menos que un año antes (22,1 %), según datos de la Encuesta de Condiciones de Vida publicada este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Así, Galicia se sitúa mejor que la media del total de España, ya que en 2021 un 21,7 % de los españoles estaba en riesgo de pobreza, aumentando en 0,7 puntos porcentuales respecto a 2020.

Entre otras cifras, un 25,2 % de los gallegos está en riesgo de pobreza o exclusión social, según la nueva definición de la tasa Arope (At Risk Of Poverty or social Exclusion, por sus siglas en inglés).

Dicha tasa se creó en 2010 a efectos de medir la pobreza relativa en Europa y en 2021 se introdujo un cambio metodológico que ha afectado a alguno de sus parámetros. Así, un 24,5 % de los gallegos estaría en riesgo de pobreza o exclusión social de haberse mantenido la metodología el año pasado, disminuyendo en 1,2 puntos porcentuales respecto a 2020.

Con la nueva tasa Arope, Galicia volvió a situarse mejor que la media del total de España, donde un 27,8 % de las personas está en situación de riesgo de pobreza o exclusión social, según datos del INE.

Por su parte, un 37,1% de los gallegos no puede permitirse ir de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año. En el total de España, este dato se sitúa en el 32,7% de la población.

Por su parte, un 24,7 % de los habitantes de Galicia no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos, así como un 33,4 % de los españoles. Asimismo, un 9 % de los gallegos y un 14,4 % del total de españoles confiesa tener retrasos en pagos relacionados con la vivienda principal o en compras a plazos.

Además, un 6,9 % de los gallegos y un 8,8 % del total de habitantes de España asegura tener “mucha dificultad” para llegar a fin de mes. También un 3,8 % de los gallegos dice tener carencias materiales severas en 2021, bajando desde el 5,2 % de 2020, y un 9,9 % vive en hogares con baja intensidad en el trabajo, subiendo desde el 8,5% de un año antes.

principales carencias en españa El porcentaje de personas residentes en hogares con carencia material y social severa se redujo hasta el 8,3 % en 2021, dos décimas menos que el año anterior.

Por grupo de edad, los menores de 16 años fueron los que experimentaron un mayor incremento del riesgo de pobreza y exclusión social en España, con una tasa del 33,2 %, 1,4 puntos más que en 2020. También aumentó 1,3 puntos en el grupo de 16 a 64, alcanzando el 28,7 %. Por el contrario, disminuyó hasta el 20,5 % entre los mayores de 65 años.

Además, la encuesta revela que, en 2021 (con datos de renta de 2020), un 2,3 % de la población estaba a la vez en situación de riesgo de pobreza, con carencia material y social severa, y con baja intensidad en el empleo.

Respecto al ingreso medio por persona, referido a 2020, alcanzó los 12.269 euros, un 0,2 % menos que el año anterior.

Siguiendo los criterios de Eurostat, el umbral de riesgo de pobreza se fija en el 60 % de la mediana de los ingresos por unidad de consumo de las personas. Por tanto, al crecer los ingresos por persona también aumenta el umbral de riesgo de pobreza.

En 2021, el umbral de riesgo de pobreza para los hogares de una persona (calculado con los datos de ingresos de 2020) se situó en 9.535 euros, un 0,9 % menos que el estimado en el año anterior. En hogares compuestos por dos adultos y dos menores de 14 años, dicho umbral fue de 20.024 euros.

En cuanto a la carencia material y social severa, este indicador mide si las personas pueden permitirse comer carne o pescado cada dos días o si pueden irse una semana de vacaciones, entre otros elementos.

De los siete conceptos definidos a nivel de hogar, los que empeoraron en 2021 fueron: no puede permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada (14,3 %, frente a 10,9 % de 2020), y ha tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal o en compras a plazos en los últimos 12 meses (14,4 %, frente a 13,5 % en el año 2020). ecg / E.press