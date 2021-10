Un año después la DEA continúa sin aportar datos sobre media tonelada de coca que se incautó en Ribadeo

ENTREGA CONTROLADA. En la madrugada del 16 de agosto de 2001 se produjo un hecho que está marcado con letras de molde en la lucha contra el narcotráfico en España. En pleno Atlántico, en alta mar, los Geos de la policía española ponían fin a la intensa actividad de trasiego entre el mercante Agios Constandinos y el pesquero Tatiana, cuando ya se habían alijado una parte de los 186 fardos de cocaína, con un peso total que superaba las cuatro toneladas. Se detuvo a las dos tripulaciones y se lanzó el mensaje al centro de coordinación que estaba instalado en Madrid. Otros agentes esperaban la señal en Villaviciosa de Odón para acceder a un chalé y pillar a José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco, cuando dirigía, vía satélite, la operación de transbordo de la droga. Lo que no sabía Sito es que la mayor parte de la tripulación del Agios eran agentes encubiertos, los Geos, y que la cocaína la había alijado la DEA en el barco con la intención de pillarlo con las manos en la masa. En esta ocasión no había dudas legales ya que todo el operativo estuvo controlado por las autoridades judiciales españolas y se amparaba en la legalidad. Había mucho en juego y no se podían dejar cabos sueltos.