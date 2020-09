Un artigo sobre a redución do consumo enerxético nas tendas recoñecido como o mellor do bienio

UNIVERSIDADES. O artigo titulado Exploring energy use in retail stores: a field experiment, asinado pola catedrática da USC Maria Loureiro xunto a Xavier Labandeira da UVigo, vén de ser escollido pola Asociación Hispano-Portuguesa de Economía dos Recursos Naturais e Ambientais (Aerna) como o mellor artigo científico publicado nos anos 2018 e 2019. A investigación veu a luz na revista Energy Economics. O traballo aborda a preocupación crecente do sector comercial con respecto á optimización do uso de enerxía e eficiencia enerxética. A metodoloxía empregada baséase nun experimento de campo nunha importante multinacional, para testar se a información con respecto ao consumo enerxético proporcionada aos xestores de tendas, pode modificar os seus comportamentos conforme ao consumo e á escolleita de temperatura interna. O experimento foi realizado en 155 tendas de tres países, demostrando que os xestores que reciben a información son máis propensos a cambiar o termóstato manualmente para reducir a fenda entre as temperaturas interior e exterior. ecg