Un berro firme e común

asistimos a un 8-m distinto, pero non por iso menos reivindicativo xa que a irrupción da COVID non foi precisamente favorable na loita feminista. Esta situación pandémica abriu aínda máis a fenda da desigualdade. Os salarios das mulleres víronse reducidos nun 14,9 % no primeiro semestre do ano, fronte ao 11,3 % que perderon os homes. As mulleres foron e son máis numerosas nos ertes e sofren en maior medida o desemprego.

Son tamén as principais afectadas pola temporalidade dos contratos laborais. Canto aos novos escenarios domésticos que se deron nestes meses, o confinamento propiciou o agravamento de moitas situacións de violencia machista e as mulleres encargáronse na maior parte dos casos de coidaren os nenos e os maiores e a todo un fogar que priorizaron por riba das súas aspiracións laborais. Por iso, quizais sexa o 8-M que máis nos

necesite. Que máis precise dun be-

rro firme e común en prol dos nosos dereitos.

Nos últimos anos protagonizamos unha gran revolución que forzou o cambio de hábitos nas condutas e mudou parte das estruturas sociais e que rachou convencionalismos que até hai ben pouco conformaban patróns. Guións repetidos en que a muller estaba relegada a un segundo plano. Vivía na sombra, mais o movemento morado que lideramos confirmou a nosa forza, unha forza pacífica que convence a golpe de persuasión e que pode coas minorías que non entenden o papel activo das mulleres. Pese a todo, a revolución é lenta. Conquistamos dereitos pero non a igualdade real. Están as leis e as políticas que a envolven, pero falta que o mundo procese todo e camiñe por esa senda. Por iso que non podemos deter a loita. Non a debemos deter.

A Coruña é unha cidade de mulleres ilustres que nos poden servir de exemplo, referentes sen límites que demostraron en tempos máis difíciles que se pode seguir percorrendo o camiño. A educación en igualdade de Concepción Arenal, a revolución das flores de María Barbeito; ese “agatuñar nas árbores” de María Casares son leccións que debemos ter en conta nesa a nosa gran marcha pacífica.

A Coruña é tamén unha cidade pioneira en políticas de igualdade cunha infraestrutura sólida e necesaria para conseguirmos esa condición igualitaria. A casa de acollida está aberta desde 1990, temos dous Pisos de Transición á Vida Autónoma e un Centro de Orientación Familiar pioneiro que dá asistencia desde 1983.

Toda esta infraestrutura complétase cunha loita a nivel social, representada por centos de organizacións que apoian as familias máis vulnerables e a mulleres maltratadas. Aínda así, sabemos que non é suficiente. Precísase unha maior protección para elas e máis normas que eviten que esta usurpación dos dereitos humanos prosiga. Os gobernos debemos dar exemplo e deseñar plans de acción, onde os centros de acollida, os servizos de atención médica e psicolóxica e o asesoramento xurídico arroupen todo este movemento feminista sen límites.