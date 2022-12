Un BNG “fuerte” y con confianza en las urnas

Continúa la campaña electoral de cara a la cita de las municipales del próximo 28 de mayo de 2023, una cita a l que ekl BNG llega “fuerte” y cargado de confianza para ser la formación que “más suba” en las urnas. Al menos así lo afirmó su líder, Ana Pontón, que acudió en la jornada de ayer a Maceda y Vilar de Santos.

“O BNG está forte para estas eleccións municipais e estou convencida de que será a forza política que máis suba nestes comicios, porque o que precisa Galicia é máis BNG nos concellos”, destacó Pontón, quien insisitió en que la formación nacionalista ha demostrado “con feitos que os gobernos municipais son capaces de mellorar a vida das persoas, de xerar dinamismo económico, cohesión social, que apostan pola nosa lingua e cultura, en definitiva, que son a mellor garantía de avance e progreso”.

Coincidiendo con su mencionada visita a la provincia ourensana, la líder del BNG destacó como, precisamente en ella “pode verse o contraste entre as políticas do Bloque e as do PP” y observarse “a regresión” y las fórmulas “non precisamente democrática, senón caciquiis, do PP”, frente al “avance” de concellos como Allariz, Baños de Molgas, Vilar de Barrio o Vilar de Santos: “que son concellos con dinamismo, transparentes e democráticos”, afirmó esta.

En esta línea, la portavoz nacional de la formación defendió que esta representa “a alternativa ao PP, unha alternativa que está forte, que crece e que vai ir a por todas nas próximas eleccións municipais”. “Non nos pomos teito porque sabemos que temos o mellor proxecto para Galicia, imos a por todas coa máxima ilusión”, destacó.

Así, en Maceda, Pontón mantuvo encuentros con los responsables del tejido empresarial, comercial y vecinal, y con los responsables políticos locales y militancia, mientras que en Vilar de Santos, donde el BNG gobierna, presentó al candidato y actual regidor, Antonio Míguez.